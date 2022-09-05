В каких регионах Казахстана сильнее всего растут цены на еду

Август 2022 года в очередной раз показал рекордную инфляцию. Однако цены в стране не растут одинаково: где-то они почти не изменились, а где-то – выросли вдвое. О том, жители каких регионов Казахстана ощутили на себе подорожание товаров и услуг сильнее всего, читайте в материале NUR.KZ.
По итогам августа годовая инфляция в Казахстане достигла 16,1%. Сильнее всего подорожание затронуло продовольственные товары: в среднем по стране цены на них выросли на 20,1%. Но это усредненное значение – на деле цены на некоторые продукты питания выросли намного сильнее, особенно если рассматривать отдельные регионы.
Где сильнее всего выросли цены
В Казахстане нет плановой экономики: цены на товары и услуги зависят от множества параметров, таких как географическое расположение, наличие производства, а также соотношение спроса и предложения. Из-за этого цены на один и тот же товар могут сильно отличаться в зависимости от региона.
Так, например, согласно данным Бюро национальной статистики, самая высокая инфляция в августе наблюдалась в Мангистауской области – 19,3%, что больше на 3,2 процентных пункта среднего значения по стране.
На втором месте в "антирейтинге" оказалась Улытауская область – тут за год цены выросли на 18,6%. Замыкает тройку лидеров Акмолинская область с годовой инфляцией 17,8%.
Стоит отметить, что если рассматривать рост цен только за месяц, то Улытауская область здесь вырвется в лидеры: в августе товары и услуги в этом регионе подорожали на 2,7%.
В то же время годовая инфляция в Алматинской области оказалась самой низкой по стране: всего 13,6%, что на 2,5 процентных пункта меньше общего значения по стране.
В трех крупнейших городах страны годовая инфляция в августе достигла следующих показателей:
- Нур-Султан – 17,3%;
- Алматы – 15,9%;
- Шымкент – 15,5%.
Что дорожало сильнее всего
Продукты питания традиционно растут в цене сильнее, чем все остальное. Однако и тут все зависит от региона. Так, выше среднего по стране рост цен был зафиксирован в Мангистауской (25,8%), Актюбинской (23,5%) и Акмолинской (22,7%) областях.
Самая низкая годовая продовольственная инфляция наблюдалась в Алматинской (18,4%), Кызылординской (19,7%) областях и в Нур-Султане (18,6%).
Если рассматривать изменение цен по отдельным продуктам, то здесь первое место по подорожанию займет сахар-песок.
С начала года (по отношению к декабрю 2021 года) его стоимость выросла в среднем на 87,1%. Ситуацию с ним осложняли ажиотажный спрос и вспыхнувший следом дефицит.
Однако в ряде регионов этот показатель значительно выше. Так, например, безусловным лидером по росту цен на сахар оказался Алматы. Здесь с начала года он подорожал на 122,8%. Следом идут Жамбылская (118,4%) и Улытауская (105,2%) области.
Стоит отметить, что в правительстве уже разработали план по развитию в стране сахарной отрасли, что в будущем поможет избежать неконтролируемого роста цен на сахар-песок.
Помимо сахара, значительно подорожали и хлебобулочные изделия – в среднем по стране их стоимость с начала года увеличилась на 24%. Лидерами по росту цен оказались Туркестанская (на 31,4%), Мангистауская (на 29,5%) и Актюбинская (29%) области.
Также значительно подорожали и молочные продукты: рост цен с начала года составил порядка 21,6%.
Подорожание выше среднего значения по стране наблюдалось в следующих регионах:
- Мангистауская область – на 31,4%;
- Туркестанская область – на 25,6%;
- Атырауская область – на 24,9%;
- Жетысуская область – на 24,3%;
- Шымкент – на 23,9%;
- Костанайская область – на 23,3%;
- Алматы – на 22,4%;
- Алматинская область – на 22,0%;
- Абайская область – на 21,9%;
- Западно-Казахстанская область – на 21,7%.
Вслед за сахаром, хлебобулочными изделиями и молочными продуктами отметились подорожанием и кондитерские изделия. С начала года их стоимость в стране выросла на 20,1%.
С самыми быстрыми темпами роста цен столкнулись жители Абайской области. Для них сладости с начала года стали дороже на 27%. Следом идут Восточно-Казахстанская (на 24,9%) и Атырауская (24,2%) области.
Стоит отметить, что ранее казахстанцев уже предупреждали о возможном росте цен на кондитерские изделия. Дело в том, что эта отрасль очень сильно зависит от поставок сахара. Из-за дефицита и рекордного роста цен на него неизбежно растет и стоимость сладкого.
Как изменились в цене другие продовольственные товары:
- рыба и рыбопродукты – подорожали на 16,8% с начала года;
- чай – на 15,7%;
- алкоголь – на 15,5%;
- масло и жиры – на 14,5%;
- фрукты и овощи – на 13,6%;
- табачные изделия – на 12,3%;
- мясо и мясопродукты – на 11,7%;
- яйца – с начала года подешевели на 1,7%.
Несмотря на тот факт, что яйца с начала года немного подешевели, в годовом разрезе (по отношению к июлю 2021 года) их стоимость значительно выросла: в среднем по стране на 6,6%.
Впрочем, не только продукты питания растут в цене в Казахстане. В августе жители страны столкнулись с резким ростом цен на дизельное топливо, которое сопровождалось его дефицитом на АЗС, а также с очередным подорожанием жилой недвижимости.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986165-v-kakih-regionah-kazahstana-silnee-vsego-rastut-tseny-na-edu/