В каких регионах Казахстана сильнее всего растут цены на еду

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Август 2022 года в очередной раз показал рекордную инфляцию. Однако цены в стране не растут одинаково: где-то они почти не изменились, а где-то – выросли вдвое. О том, жители каких регионов Казахстана ощутили на себе подорожание товаров и услуг сильнее всего, читайте в материале NUR.KZ.

По итогам августа годовая инфляция в Казахстане достигла 16,1%. Сильнее всего подорожание затронуло продовольственные товары: в среднем по стране цены на них выросли на 20,1%. Но это усредненное значение – на деле цены на некоторые продукты питания выросли намного сильнее, особенно если рассматривать отдельные регионы.

Где сильнее всего выросли цены

В Казахстане нет плановой экономики: цены на товары и услуги зависят от множества параметров, таких как географическое расположение, наличие производства, а также соотношение спроса и предложения. Из-за этого цены на один и тот же товар могут сильно отличаться в зависимости от региона.

Так, например, согласно данным Бюро национальной статистики, самая высокая инфляция в августе наблюдалась в Мангистауской области – 19,3%, что больше на 3,2 процентных пункта среднего значения по стране.

На втором месте в "антирейтинге" оказалась Улытауская область – тут за год цены выросли на 18,6%. Замыкает тройку лидеров Акмолинская область с годовой инфляцией 17,8%.

Стоит отметить, что если рассматривать рост цен только за месяц, то Улытауская область здесь вырвется в лидеры: в августе товары и услуги в этом регионе подорожали на 2,7%.

В то же время годовая инфляция в Алматинской области оказалась самой низкой по стране: всего 13,6%, что на 2,5 процентных пункта меньше общего значения по стране.

В трех крупнейших городах страны годовая инфляция в августе достигла следующих показателей:

Нур-Султан – 17,3%;

Алматы – 15,9%;

Шымкент – 15,5%.

Что дорожало сильнее всего

Продукты питания традиционно растут в цене сильнее, чем все остальное. Однако и тут все зависит от региона. Так, выше среднего по стране рост цен был зафиксирован в Мангистауской (25,8%), Актюбинской (23,5%) и Акмолинской (22,7%) областях.

Самая низкая годовая продовольственная инфляция наблюдалась в Алматинской (18,4%), Кызылординской (19,7%) областях и в Нур-Султане (18,6%).

Если рассматривать изменение цен по отдельным продуктам, то здесь первое место по подорожанию займет сахар-песок.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С начала года (по отношению к декабрю 2021 года) его стоимость выросла в среднем на 87,1%. Ситуацию с ним осложняли ажиотажный спрос и вспыхнувший следом дефицит.

Однако в ряде регионов этот показатель значительно выше. Так, например, безусловным лидером по росту цен на сахар оказался Алматы. Здесь с начала года он подорожал на 122,8%. Следом идут Жамбылская (118,4%) и Улытауская (105,2%) области.

Стоит отметить, что в правительстве уже разработали план по развитию в стране сахарной отрасли, что в будущем поможет избежать неконтролируемого роста цен на сахар-песок.

Помимо сахара, значительно подорожали и хлебобулочные изделия – в среднем по стране их стоимость с начала года увеличилась на 24%. Лидерами по росту цен оказались Туркестанская (на 31,4%), Мангистауская (на 29,5%) и Актюбинская (29%) области.

Также значительно подорожали и молочные продукты: рост цен с начала года составил порядка 21,6%.

Подорожание выше среднего значения по стране наблюдалось в следующих регионах:

Мангистауская область – на 31,4% ;

; Туркестанская область – на 25,6% ;

; Атырауская область – на 24,9% ;

; Жетысуская область – на 24,3% ;

; Шымкент – на 23,9% ;

; Костанайская область – на 23,3% ;

; Алматы – на 22,4% ;

; Алматинская область – на 22,0% ;

; Абайская область – на 21,9% ;

; Западно-Казахстанская область – на 21,7%.

Вслед за сахаром, хлебобулочными изделиями и молочными продуктами отметились подорожанием и кондитерские изделия. С начала года их стоимость в стране выросла на 20,1%.

С самыми быстрыми темпами роста цен столкнулись жители Абайской области. Для них сладости с начала года стали дороже на 27%. Следом идут Восточно-Казахстанская (на 24,9%) и Атырауская (24,2%) области.

Стоит отметить, что ранее казахстанцев уже предупреждали о возможном росте цен на кондитерские изделия. Дело в том, что эта отрасль очень сильно зависит от поставок сахара. Из-за дефицита и рекордного роста цен на него неизбежно растет и стоимость сладкого.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Как изменились в цене другие продовольственные товары:

рыба и рыбопродукты – подорожали на 16,8% с начала года;

с начала года; чай – на 15,7% ;

; алкоголь – на 15,5% ;

; масло и жиры – на 14,5% ;

; фрукты и овощи – на 13,6% ;

; табачные изделия – на 12,3% ;

; мясо и мясопродукты – на 11,7% ;

; яйца – с начала года подешевели на 1,7%.

Несмотря на тот факт, что яйца с начала года немного подешевели, в годовом разрезе (по отношению к июлю 2021 года) их стоимость значительно выросла: в среднем по стране на 6,6%.

Впрочем, не только продукты питания растут в цене в Казахстане. В августе жители страны столкнулись с резким ростом цен на дизельное топливо, которое сопровождалось его дефицитом на АЗС, а также с очередным подорожанием жилой недвижимости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986165-v-kakih-regionah-kazahstana-silnee-vsego-rastut-tseny-na-edu/