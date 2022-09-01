Куриные яйца заметно подорожали в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

В 2022 году многие товары и услуги начали сильно дорожать. Не стали исключением и куриные яйца. Как сильно они выросли в цене, рассказали аналитики Energyprom.

По окончании августа годовая инфляция в Казахстане достигла 16,1%. Продовольственные товары же за год подорожали более чем на 20%.

Одним из подорожавших продуктов стало мясо птицы. Курятина на фоне роста спроса на нее стремительно начала дорожать, а вместе с ней, как оказалось, начали расти в цене и яйца. Причем, подорожание куриных яиц происходит на фоне роста объемов производства и спроса на них.

Как отмечают аналитики, за январь-июль 2022 года казахстанскими птицеводами было получено 2,9 млрд яиц – это на 6,6% больше, чем годом ранее.

Акмолинская область показала самый большой объем производства – здесь было получено 437 млн яиц, впрочем, это на 5,5% меньше, чем было в прошлом году. Следом идет Северо-Казахстанская область, которая увеличила производство на 53,1% и получила 429 млн яиц. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область, где птицеводы получили 355,6 млн штук.

Инфографика: energyprom.kz

Вместе с ростом производства в стране наблюдается и увеличивающийся спрос на яйца среди граждан. В первом квартале 2022 года среднее потребление яиц на одного казахстанца составило 47,2 штуки за три месяца – на 1,9% больше, чем годом ранее. Как отметили аналитики, среднестатистический казахстанец съедает по одному яйцу каждые два дня.

Если на уровень потребления посмотреть в региональном разрезе, то самым «яичным» регионом стала Костанайская область. Здесь в среднем на душу населения приходится 62,9 яйца – это больше на 9,8%, чем было в прошлом году.

В тройке лидеров также оказались Акмолинская и Карагандинская области. А вот наименьшие показатели были зафиксированы в Мангистауской области – всего 32,7 яйца на душу населения.

Инфографика: energyprom.kz

Как выросли цены на яйца

Вместе с ростом потребления заметно выросли и цены. Так, в июле текущего года средняя стоимость десятка яиц первой категории составила 379 тенге – это на 6,6% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе рост цен в годовой динамике сильнее всего ощутили жители Западно-Казахстанской области – сразу на 31,2%.

Резкое удорожание также было замечено в Нур-Султане и в Восточно-Казахстанской области – на 19,9% и 19,5% соответственно.

Дешевле яйца стали только в Алматы – на 5,5%, и в Жамбылской области – на 1,4%.

Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, среди крупных городов самые высокие цены на яйца были зафиксированы в столице Казахстана – 488 тенге в среднем за десяток яиц первой категории. Следом идут Алматы (460 тенге) и Конаев (456 тенге).

Самыми низкими ценами отличилась Караганда – тут десяток яиц будет стоить в среднем всего 287 тенге.

Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что, несмотря на рост цен, яйца сейчас продаются по заниженной цене. Как считают эксперты, их себестоимость оказывается выше цены реализации, что приводит к минусовой рентабельности.

Если сравнивать с некоторыми другими товарами, которые с начала года сильно выросли в цене, например, с маслом, сахаром или же с натуральными соками, то подорожание яиц на 7% за год действительно может показаться незначительным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985748-kurinye-yaytsa-zametno-podorozhali-v-kazahstane/