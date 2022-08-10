Падение стоимости нефти и доллар за 495 тенге прогнозируют эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Рыночная экономика изменчива и очень зависима от множества факторов. Например, на рост инфляции может повлиять повышение базовой ставки Нацбанка РК, а на стоимость нефти – геополитика. Чего ожидают эксперты от экономической ситуации в будущем, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана.

Экономическая ситуация в 2022 году крайне непредсказуемая: иногда можно предугадать определенные события, как, например, было, когда Национальный банк верно спрогнозировал рост инфляции в Казахстане до 15%.

А иногда – как было с ценами на нефть: этого сделать не получается. Напомним, ранее эксперты ориентировались на стоимость нефти марки Brent в районе 106 долларов за баррель. Этот прогноз, как можно видеть по текущим ценам, которые опустились ниже 100 долларов за баррель, не сбылся.

Впрочем, в последнем опросе, который провела Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), прогнозы насчет стоимости нефти стали менее позитивными, чем месяцем ранее. Так, через год эксперты ожидают цену барреля Brent на уровне 89 долларов.

Негативное влияние на прогнозы по нефти могла оказать коррекция цен на сырье во время проведения опроса, а также ожидания рецессии мировой экономики вследствие глобального повышения процентных ставок.

Напомним, помимо Нацбанка РК, базовые ставки подняли также ФРС США, Центральный европейский банк и Банк Англии. Зато Центральный банк России базовую ставку заметно снизил – с 9,5% до 8%.

Вместе со снижением цен на нефть эксперты также ожидают заметное ослабление рубля, а вместе с ним – и тенге. Ожидается, что через месяц доллар будет стоить 475 тенге, а через год и вовсе 495 тенге. Кстати, прошлый прогноз АФК о возможном ослаблении тенге уже практически сбылся.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, помимо пессимистичных прогнозов по поводу нефти и национальной валюты, эксперты ожидают, что Нацбанк РК, который повысил базовую ставку до 14,5%, сохранит ее в будущем. Такого мнения придерживается 73% опрошенных.

Еще 27% считают, что через месяц ставку поднимут до 15%.

Такие ожидания могли быть обусловлены серьезным снижением цен на нефть с их пиковых значений, продолжительным четырехмесячным падением мировых цен на продовольствие и вероятным скорым прохождением пика инфляционного давления в стране.

В связи с этим ожидается замедление инфляции в стране через год до 11,7% и снижение базовой ставки до 12,0%, что в итоге должно помочь оживить экономику Казахстана.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Вместе с тем улучшились и прогнозы по ВВП Казахстана. Эксперты стали еще более оптимистичны, чем месяцем ранее. По их оценкам, рост ВВП через год может замедлиться до 2,9%, при текущем в 3,4% (ранее предполагалось замедление до 2,7%).

Впрочем, данные прогнозы могут не отражать реальных положений дел. Опрошенные эксперты высказывают свое субъективное мнение, которое основывается на их опыте и видении ситуации. Но вместе с тем оно может помочь понять основные экономические процессы и лучше подготовиться к будущему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982597-padenie-stoimosti-nefti-i-dollar-za-495-tenge-prognoziruyut-eksperty/