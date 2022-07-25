Повышение базовой ставки до 14,5%: что это значит для казахстанцев

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Национальный банк РК принял решение поднять базовую ставку до 14,5%. Что это значит и как ее повышение отразится на рядовых казахстанцах, узнали журналисты NUR.KZ.

При высоком уровне инфляции центральные банки многих стран повышают базовые ставки. Недавно это сделал Европейский центральный банк, который не изменял процентную ставку целых 11 лет. Ранее решение повысить ее было принято и в ФРС США – впервые с 1994 года.

Нацбанк Казахстана тоже решил поднять базовую ставку – до 14,5%. Рассказываем по пунктам, что из-за этого изменится в денежно-кредитных отношениях казахстанцев.

Что такое базовая ставка

Базовая ставка – основной финансовый инструмент Нацбанка РК, с помощью которого он может контролировать денежно-кредитные отношения в стране. Устанавливая ее на определенном уровне, Национальный банк определяет процентную ставку, по которой банки второго уровня (БВУ) платят ему за кредиты.

Другими словами, базовая ставка влияет на размеры вознаграждений по кредитам и депозитам, которые могут оформить в банках рядовые граждане.

Она также может влиять на темпы инфляции, в частности, главной целью повышения базовой ставки до 14,5% и является замедление ее темпов.

Как изменится жизнь казахстанцев

Базовая ставка стала выше, это приведет к увеличению процентных ставок по кредитам и депозитам. Другими словами, кредиты для населения станут дороже, а депозиты – выгоднее. В теории, после этого казахстанцы должны реже брать кредиты (а, значит, реже делать покупки) и чаще открывать в банках вклады (то есть копить деньги).

Такая ситуация должна снизить покупательскую активность, а вместе с ней и спрос, что со временем может привести к снижению цен.

Влияние на курс тенге

Кроме процентной ставки, базовая ставка Нацбанка РК косвенно влияет на курс тенге. Ее повышение должно укрепить позиции тенге внутри страны.

Дело в том, что, как ранее говорилось, высокая базовая ставка делает депозиты в национальной валюте привлекательными для населения.

Приняв решение открыть депозит, вкладчик обращает внимание на процентную ставку – размер вознаграждения, которую он будет получать от банка за то, что тот его деньги использует. Ставки по депозитам в национальной валюте выгоднее, а с повышением базовой ставки они станут еще более привлекательными.

Соответственно, казахстанцы станут чаще хранить деньги в тенге, что ускорит процесс дедолларизации вкладов. Это может положительно сказаться на стоимости национальной валюты. Наблюдая текущий курс валют, решение о поднятии кажется особенно актуальным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1980107-povyshenie-bazovoy-stavki-do-145-chto-eto-znachit-dlya-kazahstantsev/