Подорожание доллара до 484 тенге прогнозируют эксперты

Иллюстративное фото: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Начало 2022 года отличилось как политическими, так и экономическими потрясениями. Однако, несмотря на негативные факторы, экономике Казахстана удалось остаться на плаву, а национальная валюта, испытав на себе “крутое пике”, все же смогла укрепиться. Чего ожидать от экономики в дальнейшем, узнали журналисты NUR.KZ.

Рыночная экономика, как живой организм, не стоит на месте. Она развивается, меняется, реагирует на внешние факторы. В таких условиях крайне важно понимать, как работает рынок и чего можно от него ожидать.

Ассоциация финансистов Казахстана провела опрос среди экспертов и профессиональных участников финансового рынка, чтобы узнать их мнение о некоторых важных экономических вопросах.

Вопросы, которые задавались интервьюерам касались следующих тем:

стоимость нефти;

стоимость тенге к доллару;

стоимость рубля к доллару;

инфляция;

ВВП Казахстана;

базовая ставка Нацбанка.

Курсы валют и цены на нефть

Стоит отметить, что некоторые апрельские прогнозы, которые строились в первую очередь по поводу стоимости тенге, так и не сбылись. Участники финансового рынка были скептически настроены по поводу возможного укрепления тенге и ожидали, что в мае за доллар будут давать 472 тенге, а через год и все 483 тенге. Данный прогноз не сбылся. Май показал очередное укрепление тенге.

На момент подготовки текущего прогноза официальный курс был следующий - 445,5 тенге за доллар. На этом фоне краткосрочные ожидания экспертов по курсу нацвалюты существенно улучшились. Теперь участники опроса прогнозируют, что к началу июня доллар будет стоить около 448,3 тенге.

Впрочем, несмотря на позитивные краткосрочные ожидания, у экспертов не изменились ожидания на год - они остались умеренно негативными. Через год, по прогнозам экспертов, доллар будет стоить порядка 484 тенге.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Причины таких пессимистичных взглядов на стоимость тенге заключаются в сохраняющейся геополитической напряженности, усилении волатильности на мировых рынках, а также в массовом выходе инвесторов из активов развивающихся стран. Все это, по мнению экспертов, будет оказывать сильное давление на курс национальной валюты.

По поводу рубля у экспертов похожие ожидания. Они стали лучше, чем месяцем ранее, однако в среднесрочной перспективе также остались умеренно негативными. Ожидается, что за один доллар будут давать 88,2 рубля, что все равно лучше, чем в апрельском прогнозе - ожидалось, что через год один доллар будет стоить 93,5 рубля.

Что касается стоимости нефти марки Brent, то здесь, как и месяцем ранее, эксперты не ожидают кардинальных изменений и резких скачков в цене. Стоимость нефти должна остаться вблизи их текущих значений — 104,4 доллара за баррель.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Инфляция в Казахстане и мире

Инфляция с начала 2022 года показала высокие темпы. В апреле она достигла рекордных 13,2%, что вкупе с ожиданием высоких проинфляционных рисков в мировой экономике заставило экспертов сделать неутешительный прогноз. Средняя оценка ожидаемой через год инфляции увеличилась до 11,7% (в апреле было 9,4%).

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Что касается прогнозов по поводу повышения базовой ставки, то тут стоит отметить, что предыдущий прогноз экспертов действительно сбылся - базовая ставка была повышена до 14%.

В связи с этим 69% опрошенных считает, что дальнейшего повышения ждать не стоит - денежно-кредитные условия сохранятся. При этом 25% экспертов прогнозируют дальнейшее повышение базовой ставки до 14,5–15%, основываясь на заявлениях Нацбанка о ее дальнейшей траектории.

Пессимистичные прогнозы у экспертов и по поводу ВВП Казахстана. Ожидаемый рост составит 3,0% против 3,1% месяцем ранее. Логика такого прогноза, вероятно, заключается в существовании разрывов логистических цепочек, высоких процентных ставках и в общем замедлении мировой экономики.

Впрочем, данные прогнозы могут не отражать реальных положений дел. Опрошенные эксперты высказывают свое субъективное мнение, которое основывается на их опыте и видении ситуации. Данный опрос призван помочь понять происходящие в экономике процессы и не должен использоваться как руководство к инвестиционной деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1968822-podorozhanie-dollara-do-484-tenge-prognoziruyut-eksperty/