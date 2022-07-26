Центральный банк России снизил базовую ставку

Иллюстративное фото: pixabay.com

При высокой инфляции центральные банки многих стран обычно повышают базовую ставку. В России решили пойти по другому пути. О том, как изменилась ключевая ставка, сообщили в пресс-службе Банка России.

Базовая ставка – один из основных инструментов центрального банка (ЦБ), с помощью которого он может влиять на денежно-кредитные условия в стране.

При высокой инфляции базовую ставку обычно повышают. Так поступил Национальный банк РК, который 25 июля повысил ее до 14,5%, Аналогичные решения приняли и ФРС США с Европейским центральным банком.

Однако Центральный банк России, несмотря на более высокую чем в Казахстане инфляцию, принял обратное решение. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку сразу на 150 базовых пунктов – с 9,5% до 8% годовых.

Как считают в ЦБ России, текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, и годовая инфляция будет продолжать замедляться без повышения базовой ставки. К тому же, инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, и в целом снижение деловой активности происходит медленнее, чем прогнозировали в ЦБ России.

В Центробанке России подчеркнули, что экономическая ситуация в России оказалась не такой сложной, как ранее прогнозировали их аналитики.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Снижение базовой ставки является смягчением денежно-кредитных условий. В таких условиях населению и бизнесу будет легче и выгоднее брать кредиты, ведь переплата по ним уменьшится. С другой стороны, депозиты станут менее привлекательными из-за снижения размера вознаграждения.

Такая ситуация может повлиять на курс рубля – ведь понижение депозитных ставок может повлиять на дальнейший приток денег в национальной валюте.

Помимо этого, существует риск увеличения темпов инфляции. Несмотря на прогнозы ЦБ России по их снижению, доступные кредиты могут увеличить покупательскую активность, а значит и спрос, который в итоге может привести к резкому росту цен.

Также стоит отметить, что это не последнее понижение базовой ставки. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года.

Дальнейшее решение по ключевой ставке ЦБ России будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1980167-tsentralnyy-bank-rossii-snizil-bazovuyu-stavku/