Причины ослабления тенге назвали в Нацбанке

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В последние месяцы тенге стабильно слабеет. По итогам месяца его стоимость упала на 1,5%. Почему так происходит и какие факторы влияют на курс тенге, рассказали в Национальном банке РК.

2022 год оказался не самым успешным для нацвалюты. Она слабеет и к доллару, и к евро, и к российскому рублю, который в условиях санкций, наоборот, показывает укрепление. В июле тенге даже ослаб до рекордных значений по отношению к кыргызскому сому.

В целом же, обменный курс тенге по итогам месяца умеренно ослаб на 1,5%, до 477,07 тенге за доллар. Как отмечают в Нацбанке РК, такой динамике способствовали как внешние, так и внутренние факторы.

Что ослабляет тенге

Первое, что отмечают эксперты, – снижение цен на нефть. Оно происходит второй месяц подряд.

Также на тенге, как и на любую другую валюту развивающихся стран, очень сильно влияет агрессивное повышение ставок в США. Напомним, ранее Федеральная резервная служба США впервые с 1994 года повысила базовую ставку сразу на 75 процентных пунктов.

Эти два основных внешних фактора сильно ослабили казахстанскую валюту. Однако на этом все не заканчивается. Есть и события внутри страны, которые также поспособствовали ослаблению тенге.

Так, продолжающийся период отпусков и выплата дивидендов компаниями способствовали повышению спроса на иностранную валюту в течение месяца. В июле среднедневной объем торгов достиг 118,6 млн долларов США, против 96,4 млн долларов США в предыдущем месяце.

Увеличение спроса на доллары также ослабило тенге. Впрочем, как отмечают аналитики, к концу июля курс тенге несколько восстановил позиции и сократил темпы ослабления благодаря налоговым выплатам экспортеров.

Поддержку обменному курсу в течение всего месяца оказывали продажи субъектов квазигосударственного сектора в объеме 543,9 млн долларов США, а также продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда РК в размере 599,2 млн долларов США.

Стоит отметить, что валютные интервенции Национальным банком в июле не проводились.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982608-prichiny-oslableniya-tenge-nazvali-v-natsbanke/