Прогнозы по курсу доллара и уровню инфляции озвучили казахстанские эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские эксперты прогнозируют, что через месяц курс доллара и базовая ставка в Казахстане останутся на текущем уровне. А через год ситуация может поменяться. Результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка представила Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).

В исследовании АФК изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений.

Эксперты ответили на вопросы, касающиеся прогнозов по следующим ключевым индикаторам:

стоимость доллара США против казахстанского тенге и российского рубля;

инфляция;

базовая ставка Национального банка Республики Казахстан (НБРК);

стоимость нефти марки Brent;

ВВП.

Прогнозы по курсу доллара

Согласно результатам опроса, профессиональные участники финансового рынка не ожидают возврата пары доллар-тенге к уровням июня, когда курс доллара в среднем составлял 445,1 тенге. В том числе это связано с наблюдаемыми с конца июня колебаниями курса нацвалюты на фоне волатильности нефтяных котировок и российского рубля.

По их мнению, к началу августа курс доллара США не будет существенно отклоняться от текущего уровня и составит 468,3 тенге. По данным на 13 июля, он составляет 473,4 тенге.

Тем временем через год эксперты прогнозируют ослабление курса национальной валюты и рост американской до 485,4 тенге.

А курс доллара США по отношению к российскому рублю, по их прогнозам, через год составит 80,1 рубля.

Прогнозы по инфляции и базовой ставке

Превышение годовой инфляции, которая в июне достигла 14,5%, над уровнем базовой ставки, на данный момент составляющей 14%, по мнению профессиональных участников финансового рынка, не позволит ослабить действующие монетарные условия в стране и возможно приведет к их дальнейшему ужесточению.

Ровно половина опрошенных экспертов ожидают сохранения базовой ставки на текущем уровне на ближайшем заседании Нацбанка 25 июля, тогда как другая половина прогнозирует ее повышение.

При этом инфляционные ожидания остаются повышенными. По профессиональным прогнозам, через 12 месяцев годовая инфляция составит 11,9% (в предыдущем опросе прогнозировали 10,3%). При этом ожидается, что базовая ставка через год будет снижена до 12,5%.

Инфографика: afk.kz

Прогноз по стоимости нефти и ВВП

Принимая во внимание растущие ожидания по снижению как спроса, так и предложения на мировом рынке энергоресурсов, прогнозы экспертов по цене на нефть сохранились вблизи их текущих значений и составили 105,8 доллара США за баррель (текущая стоимость - 105,6 доллара).

Оценка динамики ВВП страны незначительно снизилась на фоне возможного сокращения экспорта из-за приостановки добычи на Кашагане в июне, а также потенциальных трудностей с транспортировкой казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

По ожиданиям экспертов, рост экономики через 12 месяцев может составить 2,7% (2,9% прогнозировалось ранее).

Напомним, что аналитики Нацбанка до конца текущего года ожидают повышение инфляции до 15%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1978207-prognozy-po-kursu-dollara-i-urovnyu-inflyatsii-ozvuchili-kazahstanskie-eksperty/