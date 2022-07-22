Европейский центральный банк впервые за 11 лет повысил процентную ставку

Иллюстративное фото: pixabay.com

Евросоюз в 2022 году, как и большинство стран мира, столкнулся с высокими темпами инфляции. Чтобы остановить ее рост, в еврозоне приняли решение повысить процентную ставку. Насколько она выросла и что изменится для граждан Евросоюза, рассказали в пресс-службе Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В странах Европейского союза, как и в остальном мире, наблюдаются рекордные темпы инфляции. В среднем, в еврозоне этот показатель равен 8,3%. В связи с этим Европейским центральным банком (аналог Нацбанка РК только для зоны евро) было принято решение повысить процентную ставку. Это произошло впервые за 11 лет.

В 2011 году она была равна 1% и с каждым годом только уменьшалась, пока в 2016 году не стала равна нулю. Повышение также является самым большим за последние годы – сразу на 50 базисных пунктов. Теперь она будет равна 0,50%.

Повышение ключевой процентной ставки, по мнению ЕЦБ, поможет снизить инфляцию и сдерживать ее в пределах 2%.

Из-за повышения ставок кредиты в банках станут дороже, а депозиты выгоднее. Такие условия должны привести к тому, что граждане Евросоюза станут меньше тратиться и больше копить.

В этом случае покупательская активность снизится, а вместе с ней и спрос на товары и услуги. Падение спроса приведет к снижению цен, то есть к снижению инфляции.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Практика повышать процентные ставки в моменты высокой инфляции является общемировой. Так, в июне текущего года повышение ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов до 1,6% было проведено Федеральной резервной системой США.

Стоит отметить, что повышение ЕЦБ процентной ставки до 0,50% еще не значит, что все банки Евросоюза установят такую же на свои кредиты и депозиты. Как отмечают в пресс-службе Европейского центрального банка, их ставка является «политической».

То есть она работает для европейских банков, которые будут занимать деньги у ЕЦБ. При этом их собственные ставки будут определяться спросом и предложением кредитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1979779-evropeyskiy-tsentralnyy-bank-vpervye-za-11-let-povysil-protsentnuyu-stavku/