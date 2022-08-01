Казахстан оказался в десятке стран с самыми низкими ценами на жилье

Иллюстративное фото: PeopleImages / Getty Images

Стоимость жилья в Казахстане продолжает расти, хотя темпы повышения цен снизились. Однако, если сравнивать их с другими странами, отечественная недвижимость оказалась относительно доступной. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в городах РК по итогам июня 2022 года оказалась следующей:

новое жилье – 423 705 тенге ;

; вторичное жилье – 465 515 тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; арендная плата – 3 567 тенге.

Всего в годовом выражении новостройки оказались дороже на 19,5%, а вторичный рынок – на 26,8%.

Однако, как подсчитали аналитики сайта Numbeo, в разрезе стран мира Казахстан оказался в числе государств с наиболее дешевым жильем.

Рейтинг жилья в центре города

Исследование охватило 105 стран мира, в которых оценивалась средняя стоимость единицы жилья в центре города.

Иллюстративное фото: Getty Images / boonchai wedmakawand

В пятерке стран с наименее доступными квадратными метрами оказались:

Гонконг – чуть более 15 млн тенге за один квадратный метр, или 31 490,9 доллара; Сингапур – почти 9,4 млн тенге, или 19 703,25 доллара, за единицу жилья; Южная Корея – 7,2 млн тенге, или 15 244,45 доллара; Швейцария – чуть дороже 6 млн тенге, или 12 828,88 доллара, за квадратный метр; Китай – почти 5,2 млн тенге, или 10 874,5 доллара.

В свою очередь Казахстан расположился в десятке наиболее дешевых стран по данному показателю. Так, по данным Numbeo, в среднем один квадратный метр жилья в центре города оценивался в 425 557,79 тенге или 892,73 доллара США.

Это 98 позиция в рейтинге. Для сравнения:

Россия – оказалась на 30 месте при цене 1 706 718,97 тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; Армения – 49 позиция и 1 043 399 тенге;

Беларусь – на 57 позиции и 900 670,85 тенге ;

; Узбекистан – 91 место и 525 218,54 тенге.

Напомним, что рост цен на жилую недвижимость затронул многие страны. Так, ранее сообщалось, что жители Нью-Йорка оказались шокированы ростом цен на арендное жилье.

Иллюстративное фото: Ngampol Thongsai/EyeEm/Getty Images

Рейтинг жилья вне центра города

Также исследователи Numbeo оценили стоимость покупки жилья, продаваемого вне центра города. По данному критерию состав первой пятерки стран почти не изменился, кроме последней позиции:

Гонконг – 9,54 млн тенге, что в долларовом эквиваленте равно 20 027 доллара; Сингапур – 4,42 млн тенге, или 9 297,57 доллара; Швейцария – 4,16 млн тенге, или 8 793,94 доллара, за квадратный метр; Южная Корея – почти 4 млн тенге, или 8 353,11 доллара; Гана – чуть менее 3,2 млн тенге, что равно 6 759,22 доллара за единицу жилья;

При этом Казахстан также оказался в последней десятке стран, в которых жилье вне центра города является дешевым. Так, позиция страны поднялась до 96 места, а цена одного квадратного метра составила 305 171,31 тенге, или 640,03 доллара США.

Но в этом случае отечественные цены оказались не самыми низкими среди ближайших стран:

Россия – оказалась на 32 месте при цене 1 061 462,96 тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; Беларусь – на 58 позиции и 594 118,42 тенге ;

; Армения – 68 позиция и 487 375,65 тенге;

Узбекистан – 100 место и 252 542,76 тенге, что на 4 позиции лучше, чем в Казахстане.

Ранее эксперты рассказывали о том, почему жилье – это убыточная инвестиция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1980869-kazahstan-okazalsya-v-desyatke-stran-s-samymi-nizkimi-tsenami-na-zhile/