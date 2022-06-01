Рост цен на продукты питания достиг рекордных значений в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Инфляция продолжает расти в Казахстане и достигать рекордных значений. Годовой рост цен на продукты питания и вовсе составил почти 20%. Но в месячном выражении все же наблюдается замедление. С цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

Годовая инфляция достигла рекордных значений

Согласно данным Бюро национальной статистики, в мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на товары и услуги в Казахстане выросли на 14%.

При этом в апреле годовая инфляция была на уровне 13,2%, а резкий ее рост наблюдался в марте – до 12%. Таким образом, за последний год в мае был зафиксирован рекордный уровень годовой инфляции.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

Но за месяц товары и услуги в Казахстане подорожали на 1,4%. В апреле месячная инфляция составила 2%, то есть в мае она замедлилась.

Отметим, что с начала текущего года при построении индекса потребительских цен, характеризующего уровень инфляции, доля продовольственных товаров составляет 40,7%, непродовольственных – 30,2%, а платных услуг – 29,1%.

Всего в расчеты инфляции входит изменение цен на 508 товаров и услуг, которые регистрируются по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

На сколько подорожали продукты питания

Рост цен на продукты питания, как правило, превышает общий уровень инфляции. В мае он составил 19% в годовом выражении и 1,7% за месяц.

На продовольственном рынке значительное повышение цен отмечено на сахарный песок – 60,5% за год, свежие овощи – 31,5%, а также муку – 29,9%.

Рост стоимости более чем на 20% также наблюдается на мясо птицы, крупы, картофель, макароны, свежие фрукты, твердый сыр, булочные и мучные изделия, сухофрукты и орехи, а также кисломолочные продукты.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

Снижение цен было зафиксировано только на яйца – в среднем на 8,1%.

Как выросли цены на другие товары и услуги

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в мае 2022 года составил 11,9%, месячный – 1,4%.

Больше всего увеличилась средняя стоимость бытовой техники - на 20,2%. Товары личного пользования подорожали на 19,5%, моющие и чистящие средства – на 17,5%, строительные материалы – на 17,2%, автомобили – на 16,3%, мебель и предметы домашнего обихода – на 13,3%, текстильные изделия – на 9,4%, а фармацевтическая продукция – на 8,7%.

Цены на платные услуги за год выросли на 9,1%, а за месяц – на 0,8%. Больше всего подорожали услуги общественного питания - на 14,5%, санаториев – на 14,3%, здравоохранения – на 12,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,6%, гостиниц – на 6%, а также пассажирского транспорта - на 4,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 8,7%, газ – на 3,2%, вывоз мусора – на 2%, водоотведение – на 0,6%. При этом снизились цены на центральное отопление - на 2,3%, а также горячую воду – на 1,1%.

Поспособствует ли замедление роста цен снижению годовой инфляции в последующие месяцы, узнаем по их итогам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1972050-rost-tsen-na-produkty-pitaniya-dostig-rekordnyh-znacheniy-v-kazahstane/