На подорожание смартфонов в Казахстане указали аналитики

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Сейчас смартфон для человека – предмет первой необходимости. И на него в Казахстане заметно выросли цены. О том, как сильно подорожали в стране смартфоны, рассказали аналитики Finprom.

Смартфон в эру цифровизации перестал быть простой "звонилкой". Он сильно облегчает повседневную жизнь и способен заменить массу необходимых для человека вещей – от банковской карты до документов.

Смартфоны выпускают десятки разных фирм, у которых есть свои поклонники и своя аудитория, однако на данный момент существует пять самых популярных брендов, которые занимают большую часть мобильного рынка:

Samsung – занимает 35,68% казахстанского рынка; Apple – 25,37% рынка; Xiaomi – 18,64% рынка; Oppo – 7,54% рынка; Huawei – 5,73% рынка.

Инфографика: finprom.kz

Смартфоны выбирают по многим параметрам: производитель, операционная система, процессор, количество постоянной и оперативной памяти, тип экрана и степень защиты, а также цена. Последняя заметно выросла с начала года: инфляция добралась и до электроники.

Как отмечают аналитики, по итогам июня текущая цена смартфона в среднем по стране выросла на 3,1% с начала года. Однако некоторые регионы отметились гораздо более высокими темпами роста. Например, в Актюбинской области рост цен оказался в семь раз выше среднего показателя по стране – стоимость смартфонов увеличилась на 21,5% за год.

В тройке антилидеров также оказались Алматы и Алматинская область – цены тут выросли на 6,3% и 5,6% за год соответственно.

Наименьший годовой рост был отмечен в Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях — всего на 0,4% в каждом из регионов.

Однако не везде был замечен рост. Несколько регионов пошли против общей тенденции и показали снижение цен на смартфоны.

Так, смартфоны подешевели в Карагандинской области, в столице Казахстана и в Шымкенте – на 3,5%, 2,9% и 2,3% соответственно.

Инфографика: finprom.kz

Покупать новый смартфон или нет – собственный выбор каждого. При должном обращении гаджет может прослужить не один год.

Поэтому перед тем, как покупать новую модель, возможно, стоит задаться вопросом: "Соответствует ли мой гаджет современным требованиям?".

Если ответ положительный, то, скорее всего, потребности в покупке вовсе нет. Особенно при текущем росте цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1980090-na-podorozhanie-smartfonov-v-kazahstane-ukazali-analitiki/