Казахстанцы задолжали за газ миллиарды тенге

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Многие граждане нашей страны не платят за газ. Из-за этого газовые компании несут убытки, а при эксплуатации газовых хозяйств возникают риски, связанные с бесперебойным и безаварийным газоснабжением. О том, сколько задолжали казахстанцы за газ, рассказали в АО "КазТрансГаз Аймак".

По данным компании, сейчас проходит подготовка к отопительному сезону. Проверяется инфраструктура, а также приводятся в порядок все газовые хозяйства, чтобы в период эксплуатации не возникло аварийных ситуаций или перебоев с поставками газа потребителям.

Однако все это, по тем же данным, сопряжено с большими финансовыми вливаниями, с которыми возникли проблемы. Дело в том, что главные потребители газа – население страны, коммунально-бытовые предприятия, представители крупной промышленности и энергоснабжающие коммунальные организации – сильно задолжали поставщику.

По данным компании "КазТрансГаз Аймак", общая сумма задолженности достигла 7 млрд тенге. Это напрямую сказывается на перспективах обеспечить надежную эксплуатацию и поставку газа своим потребителям в отопительный сезон.

Кто сильнее всего задолжал

В разрезе регионов по уровню задолженности есть свои лидеры. Так, например, в Шымкенте просроченная задолженность составляет 71% от общей по городу. В Туркестанской области объем просроченных долгов составляет 85% от общей суммы задолженности, а в Восточно-Казахстанской области – 89%.

Самый большой объем просрочек наблюдается в Кызылординской области. Из 1,5 млрд тенге общей задолженности за газ по области неоплаченные вовремя долги составляют 1,3 млрд тенге, или 90% от общего долга.

Долги приводят к рискам

Обслуживание газовой инфраструктуры является очень дорогим. Неуплата долгов приводит к большим убыткам компаний, что может привести к перебоям поставок газа в отопительный сезон.

Начиная с августа этого года тариф на транспортировку в составе розничной цены по области снижен регулятором более чем в полтора раза.

Ожидается, что это также приведет к дополнительным убыткам компаний, коих уже немало: только по Кызылординской области с начала года газовая компания понесла финансовые потери на сумму 523 млн тенге.

Из-за огромной задолженности пострадают не только сами должники и предприятия-поставщики, но и добропорядочные налогоплательщики и даже государство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1980564-kazahstantsy-zadolzhali-za-gaz-milliardy-tenge/