Беларусь и Россия обгоняют Казахстан по уровню инфляции

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С рекордными темпами инфляции столкнулись не только жители Казахстана. Все страны, входящие в Евразийский экономический союз, сейчас борются с ростом цен. О том, какой уровень инфляции установился на просторах ЕАЭС, сообщили аналитики официального Telegram-канала Бюро национальной статистики РК.

Месячная инфляция в Казахстане по итогам июня составила 1,6%. Этот показатель более чем в три раза выше среднего значения июньской инфляции за последние 5 лет. Годовая инфляция же составила 14,5%.

Однако не только Казахстан столкнулся с рекордными темпами роста цен. Экономика стран, входящих в Евразийский экономический союз, также страдает от инфляции. Причем в двух странах – в Беларуси и России – темпы ее роста выше, чем в Казахстане.

Годовой уровень инфляции в странах ЕАЭС по итогам июня 2022 года составил:

Беларусь – 17,6%; Россия – 15,9%; Казахстан – 14,5%; Кыргызстан – 13,1%; Армения – 10,3%.

Так, самый высокий рост цен наблюдается в Беларуси. Там продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 19,7% (в Казахстане – на 19,2% за год), алкогольные напитки и табачные изделия – на 17,7%, тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива – на 14%.

В то же время Россия отличилась ростом цен на предметы домашнего обихода – сразу на 22,5% за год. Также в стране подорожала и связь – на 7,8%.

В Армении сильнее, чем в других странах ЕАЭС, подорожали обувь и одежда – на 10,5% за год.

В июне, по сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен установился следующим образом:

в Казахстане – 101,6%; в Беларуси – 101,1%; в Кыргызстане – 101,5%; в Армении – 100,3%; в России – 99,7%.

Кыргызстан, на фоне невысокой по сравнению с другими странами-участницами ЕАЭС инфляцией, не отличился рекордным ростом цен, зато отметился укреплением своей национальной валюты, чей кросс-курс с тенге недавно достиг отметки 6,04 тенге за 1 сом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1979716-belarus-i-rossiya-obgonyayut-kazahstan-po-urovnyu-inflyatsii/