Казахстанцы стали реже покупать автомобили

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Во всем мире наблюдается падение спроса на автотранспорт. Казахстан последние месяцы стоял особняком и показывал стабильный рост продаж. Однако в апреле и до отечественного авторынка дошли мировые тенденции. Как сильно упал спрос на автомобили в стране, узнали журналисты NUR.KZ.

Мировой авторынок "штормит" с начала пандемии коронавируса. Несмотря на постепенное восстановление экономики, спрос на автомобили во многих странах мира продолжает падать. Однако ранее это не касалось Казахстана.

Когда в марте текущего года во всем мире спрос на авто в среднем упал на 14%, отечественные автодилеры показали увеличение продаж на 28,3%. Стоит отметить, что льготное автокредитование в то время еще не было запущено.

По данным аналитиков Finprom, в апреле глобальный автокризис настиг и Казахстан: за месяц в стране было продано 9,2 тысячи новых машин, что на 8,4% меньше, по сравнению с апрелем 2021 года.

Со стартом льготной программы можно было ожидать дальнейшего увеличения спроса, однако этого не произошло.

Инфографика: finprom.kz

В апреле текущего года самыми популярными брендами по продажам новых легковых автомобилей в Казахстане стали:

Chevrolet - 3 тысячи автомобилей; Hyundai - 1,8 тысячи автомобилей; Kia - 968 автомобилей; Toyota - 950 автомобилей; Lada - 798 автомобилей.

Инфографика: finprom.kz

Падение спроса также совпало и с резким сокращением импорта автомобилей в страну. Дело в том, что ряд самых популярных марок авто, которые продавались в Казахстане, производились в соседней России.

За первый квартал 2022 года в страну завезли всего 12,7 тысячи транспортных средств, что на 29% меньше, чем годом ранее. Свою роль в снижении продаж сыграл и мировой дефицит полупроводников, который все-таки отразился на отечественном автопроме.

При этом в мире ситуация еще хуже: например, в странах Восточной Европы (включая Турцию) апрельские продажи упали сразу на 41,2% за год.

В целом же, снижение спроса среди казахстанцев на новое авто укладывается в общемировые тенденции. Логистические проблемы, мировой дефицит электроники и чипов, а также продолжающийся рост цен на автотранспорт сильно влияют на возможность граждан купить новую машину из салона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1974775-kazahstantsy-stali-rezhe-pokupat-avtomobili/