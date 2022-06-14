Нацбанк прогнозирует инфляцию до 15% в Казахстане до конца года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам мая 2022 года годовая инфляция ускорилась до 14% и, по ожиданиям Национального Банка РК, в ближайшее время возможен дальнейший рост цен. Насколько сильно могут подорожать товары и услуги, узнали журналисты NUR.KZ.

В мае текущего года инфляция показала очередной рекорд -14%. В продовольственном секторе рост цен оказался самым высоким - 1,7% за месяц, или 19% за год.

Хоть общие темпы роста цен и замедляются, однако показатели все равно выше среднегодовых значений 2021 года. Как отмечают аналитики Национального Банка Казахстана, это не предел.

Эксперты ожидают рост инфляции в стране до 15%. Такие высокие показатели они связывают с высокими мировыми ценами на продукты, с внешним инфляционным давлением и с перестройкой импортных поставок продукции.

Стоит отметить, что инфляция не превысит 15% только при успешной реализации комплекса мер правительства по контролю и снижению ее уровня. В случае успеха рост может составить всего 13%.

В 2023 году ожидается ее замедление до 7,5-9,5%. Произойти это должно из-за постепенного снижения внешнего инфляционного давления и нормализации монетарных условий.

Помимо этого, прогнозируется и ускорение роста ВВП до 3,5-4,5% в 2023 году. При отсутствии новых шоков ожидается нормализация экспортных и импортных цепочек поставок, а также общее снижение неопределенности в экономике.

Что же касается текущего года, то эксперты из Нацбанка рассчитывают, что динамика экономической активности в Казахстане в 2022 году сложится в диапазоне 2,8-3,8%. Связано это в первую очередь с благоприятной для стран-экспортеров нефти ситуацией на рынке.

Позитивные прогнозы могут не сбыться, а дальнейшая инфляция ускориться по следующим причинам:

если сохранится неопределенность в геополитической обстановки в мире;

если начнется отток западного капитала из развивающихся стран;

усилением импорта внешней инфляции;

в связи с рисками со стороны факторов предложения и незаякорением инфляционных ожиданий;

если бюджет страны пересмотрят в сторону увеличения расходов;

резкое снижение цен на нефть.

Инфографика: Нацбанк РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1973987-natsbank-prognoziruet-inflyatsiyu-do-15-v-kazahstane-do-kontsa-goda/