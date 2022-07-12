Сколько тонн сахара осталось в Казахстане, рассказали в Минсельхозе

Иллюстративное фото: Министерство сельского хозяйства РК

Министерство сельского хозяйства Казахстана рассказало о запасах сахара в стране - по данным ведомства, на 11 июля в РК оставалось 27 тысяч тонн сахара. Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза РК.

Согласно данным отечественных заводов, в июне в стране было произведено 38 тыс. тонн, в том числе Таразским сахарным заводом – 18 тыс. тонн, Коксуским – 9 тыс. тонн, Меркенским – 11 тыс. тонн.

Из других стран в Казахстан было завезено 23,5 тыс. тонн сладкого продукта.

Запасы на начало июня, по данным акиматов, составляли 28,9 тыс. тонн.

"На начало июля переходящий запас сахара в РК составил 27,2 тыс. тонн. По данным заводов, в июле планируется производство 37 тыс. тонн продукта, а ожидаемый объем его импорта составит 39,7 тыс. тонн.

По состоянию на 11 июля 2022 года запасы сахара в республике составляют 26,8 тыс. тонн", - говорится в сообщении МСХ.

В ведомстве добавили, что для насыщения внутреннего рынка была распределена квота на беспошлинный ввоз сахара и тростникового сырца в объеме 250 тыс. тонн. Сейчас принимаются заявки на распределение оставшихся 100 тыс. тонн.

"Продлен срок действия квот до 31 октября. Созданы четыре рабочие группы, в рамках которых осуществляется оперативное распределение объемов в регионы, отрабатывается еженедельный график производства и поставок.

Параллельно ведется мониторинг обеспеченности регионов, контролируется своевременное таможенное оформление, отслеживается процесс перемещения продукции в целях предотвращения простоев на узловых станциях", - заверили в министерстве.

Кроме того, правительство одобрило план мероприятий по стабилизации ситуации на отечественном рынке сахара на 5 лет. Так, планируется увеличить площади посева сахарной свеклы, реконструировать и построить оросительные каналы, модернизировать сахарные заводы и обеспечить производителей господдержкой.

Напомним, ранее в Караганде работникам супермаркета пришлось вызвать полицию из-за покупателей, устроивших битву за сахар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978111-skolko-tonn-sahara-ostalos-v-kazahstane-rasskazali-v-minselhoze/