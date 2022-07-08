Почему казахстанские предприятия не могут реализовать все свои возможности, рассказали эксперты

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Многие казахстанские предприятия могут покрыть спрос на продукцию внутри рынка, однако по разным причинам не делают этого. Почему отечественная промышленность не работает на полных мощностях, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстан находится в импортозависимом положении в некоторых отраслях экономики. Причин для этого много – нет собственных ресурсов или производства, а некоторая продукция, как, например, компьютеры и ноутбуки, просто не может конкурировать с иностранными брендами.

Однако не везде причина кроется в этом. Как отметили аналитики Telegram-канала DATA HUB, в некоторых сферах экономики Казахстан вполне может избежать зависимости от других стран, но этого не происходит потому что, отечественные производители не работают на полных мощностях.

Низкая загруженность казахстанских предприятий

Так, например, отечественные предприятия, занимающиеся производством натуральных соков, способны производить порядка 390,8 млн литров продукта. Это, как отметили эксперты, примерно в 2,7 раза больше уровня годового потребления. Однако на деле казахстанские производители покрыли лишь 58,3% спроса в 2022 году, произведя с начала года всего 30,7 тысячи тонн фруктовых и овощных соков.

А за весь 2021 год было произведено всего 61,7 тысячи тонн, то есть среднегодовая загрузка предприятий составила всего 15,8%. Из-за этого половина всей реализуемой в стране продукции оказалась импортной.

Похожая ситуация наблюдается и в других сферах экономики. Так, казахстанские предприятия по производству радиаторов для центрального отопления, которые необходимы во время массового строительства жилых домов, работают даже не на половине своих мощностей. Загруженность отечественных производителей составляет всего 12,6%.

За весь 2021 год было произведено 954 тонны готовой продукции, когда потенциальная мощность составляет около 7,6 тысяч тонн. Причем спрос на рынке достигает 8,5 тысяч тонн, а это значит, что Казахстан вполне мог обеспечить своей продукцией почти весь внутренний рынок, но вместо этого деньги получили иностранные производители.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Напомним, что одной из причин роста цен на жилье как раз является подорожание необходимой для строительства иностранной продукции.

Аналогичная ситуация происходит и с растительным маслом. Цены на него растут уже 27 месяцев подряд. Сдержать цены можно увеличением производства и для этого есть все возможности – с начала года Казахстан произвел 197,3 тысячи тонн подсолнечного масла, хотя мощности позволяют выпускать втрое больше. В данный момент импортная продукция обеспечивает 29,7% спроса на рынке.

Это не все примеры таких производств, данная ситуация характерна и для некоторых других сфер казахстанской экономики.

В чем причины слабых мощностей

Как отмечают эксперты, причин, по которым отечественные предприятия не работают на полных мощностях, несколько.

Первая причина – нехватка сырья. Например, отечественные мукомолы ранее заявляли о риске нехватки зерна и проблему пришлось решать запретом вывоза его из страны.

В аналогичной ситуации оказались и производители кондитерских изделий, которые столкнулись с дефицитом сахара, который в свою очередь произошел из-за нехватки сахарной свеклы и тростника у отечественных сахарных заводов.

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Таким образом, нехватка одного компонента затрагивает всю цепочку производства.

Вторая причина, по мнению экспертов, кроется в конкуренции со стороны иностранных производителей. Не всегда казахстанские товары могут соперничать с импортными.

Причем, не всегда дело касается качества. Отечественные товары могут не уступать иностранной продукции, однако некоторые товары бизнесменам просто дешевле завезти извне, чем заключать договоры о поставках внутри страны.

Третья причина – доступ к финансированию. Как отмечают аналитики, кредитование промышленности не является приоритетным направлением у банков. Количество одобренных кредитов слишком низкое, а проценты по ним – слишком высоки. Ставка по займу может разниться от 12% до 19,3%.

Все это сильно тормозит развитие бизнеса. Владельцы предприятия, возможно, и хотят увеличить мощности, однако ситуация этому не способствует. Отсюда, по мнению экспертов, Казахстан имеет множество промышленных объектов с огромным потенциалом, но с низким уровнем реализации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1977516-pochemu-kazahstanskie-predpriyatiya-ne-mogut-realizovat-vse-svoi-vozmozhnosti-rasskazali-eksperty/