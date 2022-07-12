Полицию вызвали в супермаркет Караганды из-за битвы за сахар (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/sergey.tereshcenko

В одном из супермаркетов Караганды произошел конфликт между покупателями из-за сахара. На место выехали стражи порядка. Подробности озвучили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена потасовка между покупателям в одном из супермаркетов Караганды.

Автор утверждает, что конфликт произошел из-за сахара. При этом на месте находятся стражи порядка.

Как пояснили в ДП Карагандинской области, 12 июля около 10.00 часов в дежурную часть Ново-Майкудукского отдела полиции поступило сообщение, что в одном из супермаркетов покупатели устроили шум.

"На место прибыли сотрудники полиции. Со слов администратора было установлено, что во время продажи сахара образовалась очередь, некоторые покупатели пытались взять данный товар больше положенной нормы. В целях предотвращения конфликта продавец вызвала полицию", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители провели разъяснительную работу. Заявлений по этому поводу в полицию не поступало.

Напомним, ранее в соцсетях также появилось видео давки в магазине Актау из-за сахара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978078-politsiyu-vyzvali-v-supermarket-karagandy-iz-za-bitvy-za-sahar-video/