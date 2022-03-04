Почему дорогая нефть приводит к росту инфляции в Казахстане, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: freepik.com

Рост цен на нефть обычно воспринимается как положительное явление для стран-экспортеров, к которым относится и Казахстан. Однако на деле подорожание "черного золота" может стать причиной ухудшения мировой экономики. Подробнее об этом – в материале NUR.KZ.

Термин "ресурсное проклятие" или "ресурсная ловушка" означает ситуацию, в которой страны с большими запасами природных ресурсов не достигают высоких экономических показателей.

Исторически этот термин использовался в отношении стран третьего мира и развивающихся государств, которые богаты природными ресурсами. Например, Казахстан так же имеет высокий уровень влияния нефти на экономику.

Однако в настоящее время возникла ситуация, при которой ресурсное проклятие стало применимо ко всей мировой экономике.

Так, высокие цены на нефть стали негативно отражаться на глобальном экономическом развитии, и в основном – из-за роста инфляции.

Как сообщает телеграм-канал Tengenomika, мировые финансовые регуляторы (включая американские и европейские) уже неоднократно отмечали, что основной вклад в глобальный рост цен на товары и услуги продолжают вносить процессы удорожания энергоресурсов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Инфляция растет из-за нефти

Как отмечается в сообщении Tengenomika, несколько международных аналитических агентств ранее высказывали опасения из-за угрозы подорожания энергоресурсов.

Так, агентство Bloomberg сообщало, что если нефть повысится в цене до 100 долларов за баррель к концу февраля, то это может привести к росту инфляции в США на 0,5 процентных пункта во втором полугодии.

Также были озвучены и другие прогнозы:

JPMorgan Chase – сообщали, что при цене 150 долларов за баррель нефти рост экономики практически остановится, а мировая инфляция дойдет до 7%;

за баррель нефти рост экономики практически остановится, а мировая инфляция дойдет до 7%; Goldman Sachs – предсказывали, что нефть достигнет 100 долларов за баррель в третьем квартале и что при этом сильнее всего пострадают развивающиеся экономики.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Напомним, что стоимость одного барреля нефти марки Brent уже превысила 188 долларов США впервые с 2013 года.

Но курс доллара в Казахстане резко вырос за последние 10 дней даже на фоне дорогой нефти. Основная причина может заключаться в геополитической ситуации в соседних странах и влиянии курса рубля.

В результате высокие цены на нефть становятся причиной риска роста мировой инфляции. А для стоимости тенге данный фактор оказался менее значимым, чем другие условия, влияющие на курс нацвалюты.

Иллюстративное фото: freepik.com

"Таким образом, ситуация ресурсного проклятия сейчас охватила всю мировую экономику и тому есть несколько причин, включая выход мировой экономики с пандемии и резкое увеличение потребления энергоносителей при дефиците предложения.

Также, продолжающаяся геополитическая напряженность и мягкая денежно-кредитная политика, проводимая развитыми экономиками, привели к текущей ситуации", – указывают аналитики Tengenomika.

Для Казахстана это также может обернуться значительными экономическими рисками. А достижение целевого коридора по инфляции на уровне 4-6% может вовсе оказаться недостижимым.

Так, по итогам февраля 2022 года уровень годовой инфляции составил 8,7%. При этом за месяц цены в среднем выросли на 0,8%.

Напомним, что ранее сообщалось о влиянии санкций на сферу продажи нефти в Казахстане.

Так, одни эксперты считают, что отечественному рынку ничего не угрожает. А другие сообщают, что отказ некоторых стран от российской нефти может повлечь убытки и для нашего государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1959017-pochemu-dorogaya-neft-privodit-k-rostu-inflyatsii-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/