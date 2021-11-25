Как изменились цены на товары и услуги за год в Казахстане и мире

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С повышением уровня инфляции столкнулись многие страны, Казахстан тоже не стал исключением. На какую продукцию цены поднялись значительнее всего, читайте в материале Нурфин.

По материалам мониторингового агентства Finprom, в октябре 2021 года месячная инфляция в Казахстане составила 0,7%, а за год стоимость товаров и услуг в стране выросла на 8,9%.

Для сравнения, годовая инфляция в США впервые с 1991 года достигла 6,2%. В Евросоюзе этот показатель находится на максимальном значении - 4,1%, наблюдавшемся ранее только в кризисном 2008 году. В России рост цен дошел до уровня 8,1%.

Основной рост цен приходится на продукты питания. В Казахстане в октябре он достиг уровня 11,3%, в США - 5,3%, а в Евросоюзе - 2,0%. В России с прошлого года ускоряется рост цен именно на продукты питания.

Непродовольственная инфляция за прошлый месяц в Казахстане составила 7,8%, а рост цен в сегменте платных услуг — 6,9%.

На графике представлены волны роста цен на продовольственные, непродовольственные товары и платные услуги за год в Казахстане.

Инфографика: Finprom.kz

Еще в начале лета мы наблюдали резкий рост цен на такие овощи, как картофель, морковь и свекла, запас которых был истощен к концу межсезонья. Это послужило рекордному скачку уровня инфляции по сравнению с показателями того же периода прошлого года.

К ноябрю 2021 года рост цен на овощи длительного хранения незначительно замедлился, составив 25,5%. При этом увеличивается стоимость тепличных овощей. Цена на огурцы, например, выросла на 29,5% относительно аналогичного периода прошлого года, а на помидоры - на 21,5%.

С учетом того факта, что сезон овощей, выращиваемых на открытом грунте окончен, а овощи, выращиваемые в закрытом грунте имеют высокие цены, возможен пессимистический сценарий усиления инфляционных процессов.

В таблице представлен рост цен на продовольственные товары в процентном соотношении на октябрь текущего года по отношению к октябрю прошлого года.

Инфографика: Finprom.kz

Непродовольственная инфляция в Казахстане ознаменовалась естественным влиянием спроса и предложения. С возобновлением деловой активности, со снятием вводимых ограничений восстановился и потребительский спрос на одежду, обувь, предметы домашнего обихода и горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Цена на дизельное топливо в октябре за год взлетела на 24,4%. Это связано в том числе с поднятием стоимости производителями на 7,3%, с большим объемом экспорта, увеличившегося в 4 раза за первые восемь месяцев года, тем самым послужившего причиной дефицита сырья на внутреннем рынке. Нехватка составила 4,7% относительного прошлого года.

Бензин за год подорожал на 15,6%, при этом производители подняли на него цену на 23,7%.

Растущие цены на горюче-смазочные материалы в той или иной степени влияют и на удорожание товаров и услуг, в производстве которых они используются, дополнительно влияя на инфляционные процессы.

Тем временем в годовом выражении в октябре выросла и цена на уголь - на 5,7% за год и на 2% за месяц. Производители угля на фоне удорожания электроэнергии, взрывчатых веществ, ГСМ, запасных частей на шахтное оборудование, повышения заработных плат некоторым сотрудникам, подняли на него цену на 6% за год.

Мировые цены на уголь, показав годовой рост в 4 раза, также оказали влияние на формирование цен на внутреннем рынке страны.

В связи с тем, что большая часть электроэнергии в Казахстане вырабатывается посредством сжигания угля, можно предположить ее удорожание, которое неизменно повлечет за собой давление на цены многих производителей, использующих электричество.

В октябре годовой рост потребительских цен на электроэнергию составил 8,6%, в связи с чем повысились тарифы на регулируемые коммунальные услуги. Выросли цены и на газ, транспортируемый по распределительным сетям.

В таблице ниже представлен рост цен на непродовольственные товары в процентном соотношении на октябрь текущего года по отношению к октябрю прошлого года.

Инфографика: Finprom.kz

Правительством совместно с акиматами предпринимаются антиинфляционные меры в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Проводятся действия по насыщению рынка плодоовощной продукцией, особенно в межсезонные периоды.

Отдельные меры направлены на развитие внутреннего производства, особенно по обеспечению мясом птицы, сыра и творога, сахара, яблок, колбасных изделий, рыбы. Решаются вопросы по снижению роста цен на ГСМ, газ, строительные материалы, услуги по газо-, электро- и водоснабжению.

Национальным Банком РК также принимаются решения на основе результативности уже предпринятого комплекса мер. В результате планируется снижение непродовольственной инфляции до 5% в 2022 году и до 4% в 2023-2024 годах, а тарифов на платные услуги - до 4% в 2022-2024 годах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1943752-kak-izmenilis-tseny-na-tovary-i-uslugi-za-god-v-kazahstane-i-mire/