Доллар немного подешевел в Казахстане

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Национальная валюта Казахстана немного укрепилась по итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Согласно актуальным данным на официальном сайте KASE, за сутки доллар подешевел на 0,74 тенге.

По итогам утренних торгов 3 марта доллар в Казахстане стал стоить 489,57 тенге, опустившись на 0,74 пункта. С начала марта американская валюта подорожала на более чем 55 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в регионах сейчас актуально следующие цены на иностранную валюту:

в Нур-Султане обменники и банки покупают доллары по 487 - 492 тенге, а продают – по 493 - 498 тенге;

обменники и банки покупают доллары по 487 - 492 тенге, а продают – по 493 - 498 тенге; в Алматы один доллар покупают за 486,5 – 492 тенге, а продают за 492,5 – 498 тенге;

один доллар покупают за 486,5 – 492 тенге, а продают за 492,5 – 498 тенге; жители Шымкента могут купить купить доллары за 493 – 498 тенге, а продать – за 486 – 492 тенге.

Подробнее с курсом валют на сегодня можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959044-dollar-nemnogo-podeshevel-v-kazahstane/