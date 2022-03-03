Запад не откажется от казахстанской нефти, заявил эксперт

Иллюстративное фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Нацвалюта Казахстана продолжает дешеветь - по итогам вчерашних торгов доллар стал стоить 490 тенге. Как пишут некоторые СМИ, падение тенге связано именно с санкциями против России - "черное золото" якобы уже не играет роли в экономике страны, так как покупать его у Казахстана все равно никто не станет. Однако эксперты с таким мнением не согласны.

Несмотря на то, что санкции против России вводят не только западные страны, но и отдельные компании, экономисты считают, что на казахстанском рынке это не сильно скажется. Таким мнением поделился экономист Айдархан Кусаинов с телеканалом "Астана".

"Никак это не скажется на рынке. Нельзя допускать суетливость суждений, это первое. Все думают: санкции, все, конец. Во-первых, санкции еще даже не вступили в силу многие. Второе, не понятно, какими они будут в долгосрочной перспективе. Очень важно, я думаю, в казахстанском пространстве сохранять спокойствие", - считает эксперт.

В возможный крах отечественного нефтяного экспорта экономист не верит. Он обращает внимание, что санкции, связанные с горючим, Запад не применил даже в адрес России, о Казахстане и говорить не приходится.

Кроме того, по его словам, все операции по нефти и газу выходят за пределы санкций.

"Вопрос: чего боится запад? Того, что Россия объявит контрсанкции. Того, что Россия скажет: "А я вам перекрою газ". Про избегание газа и нефти. Поэтому бояться того, что запад будет отказываться от казахстанской нефти – я не знаю, в чьей больной голове такая идея родилась. Если они даже от российской не отказываются", - заявил Кусаинов.

Пока о планах отказаться от российской сырой нефти заявила Канада. Экономист объясняет это тем, что она и сама является крупным экспортером нефти.

Законопроект о запрете на покупку российской нефти внесли и в Конгресс США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958978-zapad-ne-otkazhetsya-ot-kazahstanskoy-nefti-zayavil-ekspert/