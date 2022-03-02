Законопроект о запрете на покупку российской нефти внесли в Конгресс США

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Сенаторы-республиканцы внесли в американский Конгресс законопроект, предполагающий запрет на покупку США российской нефти.

Об это сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу сенатора Роджера Маршалла. Он и выступил автором инициативы.

"Прежде всего президенту Байдену необходимо перезапустить производство энергоресурсов в Америке и прекратить финансировать войну Владимира Путина с Украиной, продолжая закупать сырую нефть у России", - цитирует издание заявление Маршалла.

За запрет на импорт нефтепродуктов из России выступил и сенатор-демократ Эд Марки. В пояснительной записке к его инициативе отмечалось, что "в 2021 году Российская Федерация стала вторым по счету экспортером нефти в Соединенные Штаты".

Ранее о планах отказаться от российской нефти заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958745-zakonoproekt-o-zaprete-na-pokupku-rossiyskoy-nefti-vnesli-v-kongress-ssha/