Какие продукты и услуги больше всего подорожали в Казахстане

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Месячный рост цен в феврале в Казахстане немного ускорился, как и годовой уровень инфляции. Какие продукты питания, непродовольственные товары и услуги подорожали больше всего, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в феврале годовой уровень инфляции составил 8,7%. В январе товары и услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 8,5%. То есть, в годовом выражении инфляция ускорилась.

По сравнению с январем 2022 года цены выросли на 0,8%. Предыдущий месячный рост цен составлял 0,7%.

При этом продовольственные товары традиционно подорожали больше всего – на 1,2% за месяц и 10% за год. Непродовольственные – на 0,5% и 8,6%. Рост цен на платные услуги для населения составил 0,6% в месячном и 7,1% – в годовом выражении.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

Как определяется уровень инфляции

Отметим, что уровень инфляции представляет собой среднее увеличение стоимости набора товаров и услуг, приобретаемых населением для личного пользования, в который входят 508 позиций.

Доля продуктов питания в этом списке составляет 40,7%, непродовольственных товаров – 30,2%, а платных услуг – 29,1%.

Регистрация цен производится по выборочной сети торговых точек и предприятий сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и в определенном числе городов и районных центров.

Какие продукты питания подорожали больше всего

В феврале больше всего подорожали свежие овощи – в среднем на 6,6% за месяц, стоимость картофеля выросла на 4,1%, сухофруктов и орехов – на 0,9%, а свежих фруктов – на 0,8%.

Подорожанию также подверглась мука – на 2,1%, и соответствующие продукты, такие как макароны – на 1,8%, хлеб – на 1,7%, булочные и другие мучные изделия – на 0,8%. Крупы при этом в среднем подорожали на 1,9%, а сахарный песок – на 1,5%.

Что касается продуктов животного происхождения, то по итогам февраля за месяц на 1,2% выросла средняя стоимость мяса птицы, пастеризованное молоко подорожало на 1,1%, а кисломолочные продукты – на 1%.

Подорожание прохладительных напитков составило 1,5%, табачных изделий – 1%, алкоголя – 0,9%.

При этом на 2,4% подешевели яйца.

Как изменилась стоимость непродовольственных товаров и услуг

Среди непродовольственной продукции был зафиксирован прирост стоимости бытовых приборов – на 1,5%, автомобилей и лекарств – на 1,2%, мебели и предметов домашнего обихода, текстильных изделий, строительных материалов – на 0,9%, моющих и чистящих средств – 0,8%.

Сжиженный газ в баллонах подешевел также на 0,8%, а дизельное топливо – на 0,4%.

В разрезе услуг в феврале по сравнению с январем на 6,9% стало дороже летать на самолетах, медицинские услуги подорожали на 1,8%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 1,2%, общественного питания – на 1,1%, а гостиниц – на 0,9%.

При этом подешевели некоторые жилищно-коммунальные услуги. В частности, снизились тарифы на водоотведение - на 0,8%, холодную воду – на 0,7%, транспортируемый по распределительным сетям газ – на 0,6%, центральное отопление и горячую воду – на 0,4%.

Отметим, что ослабление тенге, которое произошло в конце февраля, может повлиять на ускорение роста цен. Вместе с тем, принимаемые правительством меры, включая увеличение уровня базовой ставки, должны стабилизировать этот процесс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1958813-kakie-produkty-i-uslugi-bolshe-vsego-podorozhali-v-kazahstane/