Новые санкции против России начали обсуждать в мире после признания Путиным ЛНР и ДНР

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Депутат Госдумы от крымского региона заявил, что Россия готова к любым санкциям из-за признания Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА Новости.

"Эти санкции нам не страшны. Россия готова к любому развитию событий, пускай в этом так называемые наши западные партнеры не сомневаются", - заявил российский депутат Михаил Шеремет.

По его словам, сейчас многие страны мира, которые выдавали себя за оплот демократии, теперь выступают за "агрессию, терроризм и убийство мирных граждан".

"Нам с такими странами не по пути и нас санкциями не запугать. Когда на кону стоят здоровье и права граждан, мы выбираем жизни людей, а не экономику. Пускай ЕС зарубит себе это на носу. Сегодня оплотом демократии является как раз Россия, и именно ЕС и другие государства должны брать с нас пример", - утверждает политик.

Тем временем власти Японии приступили к обсуждению возможных санкций против России после признания ДНР и ЛНР.

"Предполагается, что экспортные ограничения будут введены на высокотехнологичную продукцию с использованием искусственного интеллекта, полупроводников и роботов", - гласит публикация.

Предполагается ограничение на экспорт военных и гражданских нужд. А также не исключены финансовые санкции. Но какие именно, пока не уточняется.

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР повлечет для нее последствия.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что отвергает решение России о независимости ДНР и ЛНР и назвало этот шаг "неприемлемым".

А премьер Испании Педро Санчес заявил, что это нарушает международное право.

"Правительство Испании осуждает одностороннее признание Россией сепаратистских территорий востока Украины. Это нарушение минских соглашений и международного права. Мы ответим скоординировано вместе с нашими партнерами", - написал Санчес в Twitter.

А Швейцария призвала Россию отказаться от данного решения.

Напомним, Путин подписал указы о независимости Донецкой и Луганской народных республик. На его действия отреагировало международное сообщество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957198-novye-sanktsii-protiv-rossii-nachali-obsuzhdat-v-mire-posle-priznaniya-putinym-lnr-i-dnr/