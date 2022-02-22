Цена нефти марки Brent поднялась выше 97 долларов за баррель впервые с 2014 года

Иллюстративное фото: pixabay.com

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость нефти марки Brent впервые с 2014 года поднялась выше 97 долларов за баррель, передает РИА Новости.

Такие показатели зафиксированы впервые с 30 сентября 2014 года.

В целом отмечается, что цены на черное золото во всем мире повысились.

Стоимость апрельских фьючерсов марки Brent за баррель поднялась до 97,38 доллара. А показатели апрельских фьючерсов на WTI - до 93,31 доллара за баррель.

Ранее в начале февраля цена нефти данной марки достигла 92 долларов впервые за семь лет.

По словам специалистов, растущий спрос на черное золото может превзойти допандемический уровень к концу 2022 года.

Ранее министр нефти Ливии Мухаммад Аун поделился планами касательно добычи нефти в этой стране на ближайшие годы.

Напомним, страны ОПЕК+ продлили соглашение об ограничении добычи нефти в период с мая 2022 и до конца этого года. Начиная с августа прошлого года каждый месяц добыча увеличивалась на 400 тысяч баррелей в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957201-tsena-nefti-marki-brent-podnyalas-vyshe-97-dollarov-za-barrel-vpervye-s-2014-goda/