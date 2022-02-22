Австралия закрыла посольство в Украине и призвала своих граждан покинуть страну

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Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что страна временно закроет свое посольство в городе Львове из соображений безопасности, передает CNN.

13 февраля австралийское посольство временно приостановило работу в Киеве и перевело часть сотрудников во Львов.

Но теперь представительство и в этом городе было временно закрыто.

Марис Пейн призвала всех граждан Австралии, которые находятся на территории Украины, немедленно покинуть страну.

То же самое приказано чиновникам, которые были направлены в Польшу и Румынию для оказания помощи австралийцам, покидающим Украину.

Глава МИД Австралии осудила действия Путина, признавшего независимость ДНР и ЛНР. По ее словам, их правительство готово отреагировать "быстрыми и жесткими" санкциями.

На данный момент Австралия координирует свои действия с США, Великобританией, Евросоюзом и представителями других стран.

Напомним, 24 февраля состоится встреча госсекретаря США Блинкена и главы МИД России Лаврова. Они подготовят повестку для саммита в Париже, в котором примут участие Путин, Байден и Макрон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957247-avstraliya-zakryla-posolstvo-v-ukraine-i-prizvala-svoih-grazhdan-pokinut-stranu/