Из-за чего ускорилась инфляция в Казахстане

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Цены на товары и услуги продолжают расти в Казахстане. В первый месяц года инфляция снова ускорилась за счет увеличения стоимости платных услуг. В каких регионах страны изменения цен были более и менее заметны, читайте в материале NUR.KZ.

По данным Национального Банка Казахстана, уровень годовой инфляции в январе 2022 года составил 8,5%. При этом еще в декабре впервые за долгое время рост цен замедлился до 8,4%.

Напомним, что уровень инфляции складывается на основе среднего роста стоимости 508 товаров и услуг. Причем продукты питания в разрезе этого набора обычно дорожают больше всего. Исключением не стал и январь, когда рост цен на продовольственные товары составил 9,9%, впрочем, как и в декабре.

Подорожание непродовольственных товаров совпало с уровнем инфляции – 8,5%. С декабря опять же здесь не наблюдается изменений.

А вот годовой рост цен на платные услуги ускорился с 6,5% в декабре, до 6,8% в январе, что и повлияло на ускорение общей инфляции.

В регионах цены росли по-разному

За первый месяц года рост цен ускорился в десяти регионах страны, замедлился в пяти, а в двух не изменился. Наибольшее ускорение инфляции зафиксировано в Актюбинской области (с 8,7% в декабре до 9,2% в январе), а замедление отмечено в Мангистауской области (с 9,2% до 8,7%) и Нур-Султане (с 8,8% до 8,3%).

Годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня в восьми регионах, среди которых наибольшее значение зафиксировано в Акмолинской области – 9,3%.

В годовом выражении рост цен оказался еще более значительным – в январе прошлого года республиканский уровень инфляции составлял 7,4%. Больше всего за год она ускорилась также в Актюбинской области – с 7,1% до 9,2%, а меньше всего, вернее, даже не изменилась в Мангистауской области – 8,7% в январе этого и прошлого года.

Инфографика: Национальный банк Казахстана

Как в регионах дорожали товары и услуги

Продукты питания сильнее всего подорожали в Акмолинской (11,7%), Мангистауской (11,6%) и Актюбинской (11,0%) областях. Выше общереспубликанского уровня продовольственной инфляции рост цен оказался еще в семи регионах, в том числе в Алматы и Шымкенте – по 10,1%.

Меньше всего продукты питания подорожали в Восточно-Казахстанской области - 9,2%.

Цены на непродовольственные товары больше всего выросли в Акмолинской и Актюбинской областях (по 10,2%), а также в Карагандинской области (9,7%). Выше, чем по стране, этот показатель был зафиксирован еще трех регионах.

А меньше всего непродовольственные товары подорожали в Мангистауской области – на 7,1%.

Ускоривший инфляцию рост цен на платные услуги сильнее всего заметили жители Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей (по 8,2%), а также Шымкента (7,5%), Алматы (7,4%) и Нур-Султана (7,1%). Выше общереспубликанского уровня он был еще в двух регионах.

Самый низкий рост цен на платные услуги был зафиксирован в Акмолинской области – 5,3%.

Инфографика: Национальный банк Казахстана

Отметим, что Нацбанк нацелен уже в 2022 году вернуть инфляцию в коридор 4%-6%. Насколько быстро будет реализовываться этот план, узнаем по итогам следующих отчетных периодов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1956548-iz-za-chego-uskorilas-inflyatsiya-v-kazahstane/