Президент Южной Кореи призвал уважать территориальную целостность Украины

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на заседании Совбеза страны во вторник призвал уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, передает CNN.

"Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и добиваться мирного урегулирования путем диалога. Никогда не желательно, чтобы ситуация в Украине переросла в вооруженный конфликт. Это окажет большое политическое и экономическое влияние не только в Европе, но и во всем мире", - гласит сообщение Голубого дома.

Южнокорейский президент призвал стремиться к дипломатическому разрешению ситуации. А также заявил, что его страна тоже приложит для этого усилия.

Кроме того, Мун заявил, что граждане Южной Кореи, которые находятся на территории Украины, должны немедленно покинуть страну.

Напомним, после того, как Путин подписал указы о независимости Донецкой и Луганской народных республик, Зеленский выступил с обращением к украинскому народу.

А страны мира заявили об обсуждении новых санкций против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957251-prezident-yuzhnoy-korei-prizval-uvazhat-territorialnuyu-tselostnost-ukrainy/