Что будет с тенге из-за новых санкций против России, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Геополитическая ситуация, складывающаяся в соседних государствах, также может отразиться на экономике Казахстана. О том, как курс тенге может "отреагировать" на эти события, читайте в материале NUR.KZ.

22 февраля, то есть сегодня, Российская Федерация официально признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Это событие может иметь определенное влияние и на экономику Казахстана. Об этом сообщает телеграм-канал Tengenomika.

Что будет с тенге

Как сообщают аналитики Tengenomika, после официально объявленного признания ЛНР и ДНР в Нью-Йорке было созвано экстренное совещание ООН.

На этом фоне стоимость нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила 97 долларов США за баррель. При этом курс рубля превысил отметку в 80,3 рубля за один доллар США, приближаясь к негативным рекордным значениям.

Что касается курса тенге, то аналитики отмечают, что в Казахстане проходит налоговая неделя, которая должна способствовать поддержанию национальной валюты. Но влияние внешнего шока может оказаться более негативным.

"Так, вчера торги по паре USD-KZT на KASE закрылись по 426,5 тенге за доллар США.

Сегодня же высока вероятность, что курс американской валюты к тенге может резко подняться вплоть до 433-438 тенге, но со снижением RUB-KZT до 5,39-5,45 тенге.

А при самых пессимистичных сценариях – рост USD-KZT до 442-447 тенге и сохранением RUB-KZT около вчерашних значений в 5,57 тенге", – отмечают аналитики Tengenomika.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1957206-chto-budet-s-tenge-iz-za-novyh-sanktsiy-protiv-rossii-rasskazali-analitiki/