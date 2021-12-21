Почему обесценивается турецкая лира и грозит ли это Казахстану, рассказали аналитики

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Курс турецкой лиры регулярно обновляет антирекорды. О том, с чем это связано и может ли подобное случиться с тенге, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане часто возникают различные призывы к снижению базовой ставки Национального банка.

Это якобы должно сделать займы доступными, снизить инфляцию и долговую нагрузку населения.

При этом слова специалистов о рисках подобных действий ранее подтверждались только теорией.

Однако в 2021 году ярким примером того, что эти меры могут только ухудшить ситуацию, послужила Турция.

Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин.

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Связь ставки центрального банка и инфляции

В январе 2020 года 1 доллар США стоил 7,4 лиры. А на 20 декабря текущего года данный курс достиг отметки в 17,38 лиры.

То есть, национальная валюта Турции обесценилась на 55%. При этом большая часть падения курса – 37% – приходятся на последний месяц 2021 года, обновляя антирекорд лиры.

Согласно мнению российского экономиста, ситуация в этой стране стала показательным экспериментом для остального мира.

Так, процентная ставка в Турции с августа 2021 года была снижена с 19% до 15% в ноябре.

Дело в том, что глава государства считает, что понижение процентной ставки центрального банка страны должно положительно отразиться на снижении уровня инфляции.

Однако официальные данные указывают на обратный эффект: инфляция в стране ускорилась с 14,6% в январе 2021 года до 21,3% в ноябре.

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В результате правительство вынуждено активно проводить валютные интервенции, чтобы поддерживать курс лиры. То есть, тратятся национальные резервы государства.

Так, согласно данным Bloomberg, на поддержание лиры уже было потрачено около 100 млрд долларов государственного резерва за 2020 год.

Для исправления ситуации было объявлено о введении чрезвычайных мер поддержки национальной валюты.

Однако, как сообщает телеграм-канал Tengenomika, вместо ожидаемого повышения ставки правительство Турции намерено гарантировать доходность депозитов.

То есть, будет обеспечена доходность вкладов выше уровня базовой ставки, возмещая населению потери от ослабления национальной валюты.

По мнению аналитиков, в этом случае возникает новая угроза роста инфляции.

Также, согласно сообщению телеграм-канала Finance.kz, президент Турции после очередного снижения базовой ставки с 15 до 14% на фоне высокой инфляции объявил о повышении минимальной зарплаты в 2022 году на 50% – до 4 250 лир.

К сожалению, подобный ход грозит стране еще большим падением. При этом подобный пример экономической политики уже встречался ранее.

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Второй пример необоснованного снижения ставок

Аналогичный пример происходил в Перу, когда с ростом инфляции старались бороться за счет повышения зарплат и снижения базовой ставки.

Но в итоге инфляция подскочила от 90 до 1 100%, а реальные доходы населения снизились на 30%. Стабилизировать ситуацию удалось только спустя 10 лет.

Как сообщают аналитики, подобная угроза может существовать и для Казахстана, если все активнее будут звучать призывы к снижению базовой ставки.

Напомним, что инфляция в стране остается высокой, несмотря на снижение темпов ее роста в ноябре до 8,7%.

Также ухудшить экономическую ситуацию могут различные популистские призывы к списанию кредитов для населения. Это, наоборот, может сделать займы недоступными для казахстанцев и приведет к еще большей закредитованности граждан.

Как ранее сообщали аналитики, добиваться роста доходов населения, снижения процентной ставки и уровня инфляции необходимо за счет увеличения внутреннего производства.

Только при развитии и диверсификации экономики можно достичь снижения цен на продовольственные товары, которые также растут из-за большой доли импорта продуктов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1947555-pochemu-obestsenivaetsya-turetskaya-lira-i-grozit-li-eto-kazahstanu-rasskazali-analitiki/