К чему может привести новая кредитная амнистия в Казахстане, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сообщения о списании долгов все чаще возникают в информационном пространстве. В некоторых случаях прямо сообщается о якобы приеме заявлений по кредитной амнистии. О том, какие последствия могут возникнуть в этом случае для каждого казахстанца, читайте в материале NUR.KZ.

С момента проведения официальной кредитной амнистии в 2019 году регулярно возникают сообщения о новой акции.

Так, на фоне слухов о возможном списании займов звучали даже призывы к проведению амнистии от отдельных депутатов.

При этом, сообщалось, что долги казахстанцев составили:

по ипотеке – 2,7 трлн тенге задолженности;

задолженности; по потребительским займам – 5,19 трлн тенге, при этом просроченная задолженность составила около 199 млрд тенге.

О том, какие последствия могут наступить из-за подобных мер для всех казахстанцев, рассказали аналитики Телеграм-канала Risk Takers.

Закредитованность только увеличится

Напомним, что слухи о грядущей амнистии уже несколько раз опровергались официально:

Несмотря на это, из-за распространяемых в социальных сетях ложных сообщений заемщики в Алматы собирались у здания финансового регулятора, чтобы написать заявление о списании.

А некоторые казахстанцы на месте торговали бланками по цене от 50 до 200 тенге.

Заявления люди складывают в ящик. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Согласно мнению аналитиков, подобные слухи могут негативно повлиять не только на должников, но и на всех казахстанцев.

Например, одна часть граждан могут потребовать простить им кредиты и снова пойти оформлять новые. Подобное уже происходило в результате кредитной амнистии в 2019 году.

Так, совокупная структурная кредитная задолженность граждан резко выросла на 7,4% в третьем квартале 2019 года сразу после амнистии. Ее сумма достигла 7 триллионов тенге.

При этом выросла именно доля беззалоговых потребительских кредитов, которые составили 53,2%, или 3,7 триллиона тенге от общего ссудного портфеля.

То есть заемщики снова брали кредит сразу после амнистии, несмотря на предыдущие сложности с оплатой.

Поэтому, если снова простить всем долги, то проблемы с деньгами у населения сохранятся. В этом случае необходимо решать вопросы трудоустройства граждан, считают аналитики.

Иллюстративное фото: Freepik

Кредиты станут недоступными

Другая часть казахстанцев, которые исправно вносят платежи по своим займам, могут посчитать несправедливым, что другим простили кредиты.

Тогда возникнет риск, что эти заемщики просто перестанут оплачивать долги, тоже ожидая списания.

Как итог, банки увеличат требования к заемщикам. Это, в свою очередь, может сделать кредиты еще дороже – увеличатся процентные ставки, появятся требования о дополнительном залоге и так далее.

Поэтому аналитики призывают казахстанцев не вестись на подобные фейковые вбросы и не становиться жертвой людей, очевидно, преследующих свои цели призывами об амнистии.

Каждый казахстанец должен осознавать свою финансовую ответственность за оформленные кредиты.

А планируя взять ипотеку или другие займы, нужно понимать, что долги придется возвращать в любом случае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1947012-k-chemu-mozhet-privesti-novaya-kreditnaya-amnistiya-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/