Зачем Нацбанк "выбросил" 239 млн долларов на валютную биржу, рассказали аналитики

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В конце ноября 2021 года Национальный Банк РК провел валютную интервенцию – продал некоторый объем тенге по заниженному курсу. О том, зачем были потрачены эти средства и являются ли они "выброшенными на ветер", читайте в материале NUR.KZ.

Курс национальной валюты Казахстана имеет плавающую ставку.

С 2021 года для определения ее стоимости используется так называемый метод Франкфуртского аукциона.

То есть, стоимость тенге по отношению к доллару и другим валютам определяется исходя из спроса и предложения на валютной бирже.

До этого курс нацвалюты удерживался искусственно за счет денежных вливаний.

Однако Нацбанк все еще может осуществлять валютные интервенции – вливать государственные средства на поддержку тенге.

О том, зачем это делается и "сжигаются" ли деньги в результате этих действий, рассказали аналитики телеграм-канала Finance.kz.

Иллюстративное фото: Freepik

Куда были потрачены деньги

Валютная интервенция — это действие центрального банка страны на валютном рынке, направленное на поддержание или ослабление национальной валюты.

В ходе этого процесса единовременно или в ограниченный период времени производится покупка или продажа большого объема валюты.

"Биржа это большой базар. Когда на базаре начинается нехватка какого-то товара — его цена обычно растет.

На этом могут навариваться продавцы, которые специально придерживают товар. Но в итоге страдает покупатель.

В данном случае Нацбанк выступил в роли склада, который поставил на рынок дефицитный товар по чуть сниженной цене", – объясняют в Finance.kz.

То есть 239 млн долларов валютной интервенции были направлены на поддержку курса тенге и борьбу со спекуляциями.

Основная цель такой акции – сбить ажиотаж на иностранную валюту и погасить резко возросший спрос. То есть средства не были потрачены впустую.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С чем связан ажиотажный спрос на доллары

К концу ноября 2021 года сообщалось о нехватке долларов в обменных пунктах.

Причина заключалась в том, что резко возрос спрос на доллары США среди населения.

Как объясняют аналитики, такой ажиотаж связан с несколькими факторами:

сезонный спрос – в конце каждого года регулярно возрастает интерес населения к покупке валюты;

боязнь девальвации – в условиях пандемии все чаще стали возникать различные вбросы об ожидаемом обесценивании тенге, что заставляет население покупать доллары для защиты своих сбережений.

Этой ситуацией могут воспользоваться те самые спекулянты. А проведение валютных интервенций помогает бороться с их негативным воздействием на экономику страны и поддерживает курс тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1946145-zachem-natsbank-vybrosil-239-mln-dollarov-na-valyutnuyu-birzhu-rasskazali-analitiki/