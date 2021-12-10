Зачем Нацбанк "выбросил" 239 млн долларов на валютную биржу, рассказали аналитики

В конце ноября 2021 года Национальный Банк РК провел валютную интервенцию – продал некоторый объем тенге по заниженному курсу. О том, зачем были потрачены эти средства и являются ли они "выброшенными на ветер", читайте в материале NUR.KZ.
Курс национальной валюты Казахстана имеет плавающую ставку.
С 2021 года для определения ее стоимости используется так называемый метод Франкфуртского аукциона.
То есть, стоимость тенге по отношению к доллару и другим валютам определяется исходя из спроса и предложения на валютной бирже.
До этого курс нацвалюты удерживался искусственно за счет денежных вливаний.
Однако Нацбанк все еще может осуществлять валютные интервенции – вливать государственные средства на поддержку тенге.
О том, зачем это делается и "сжигаются" ли деньги в результате этих действий, рассказали аналитики телеграм-канала Finance.kz.
Куда были потрачены деньги
Валютная интервенция — это действие центрального банка страны на валютном рынке, направленное на поддержание или ослабление национальной валюты.
В ходе этого процесса единовременно или в ограниченный период времени производится покупка или продажа большого объема валюты.
"Биржа это большой базар. Когда на базаре начинается нехватка какого-то товара — его цена обычно растет.
На этом могут навариваться продавцы, которые специально придерживают товар. Но в итоге страдает покупатель.
В данном случае Нацбанк выступил в роли склада, который поставил на рынок дефицитный товар по чуть сниженной цене", – объясняют в Finance.kz.
То есть 239 млн долларов валютной интервенции были направлены на поддержку курса тенге и борьбу со спекуляциями.
Основная цель такой акции – сбить ажиотаж на иностранную валюту и погасить резко возросший спрос. То есть средства не были потрачены впустую.
С чем связан ажиотажный спрос на доллары
К концу ноября 2021 года сообщалось о нехватке долларов в обменных пунктах.
Причина заключалась в том, что резко возрос спрос на доллары США среди населения.
Как объясняют аналитики, такой ажиотаж связан с несколькими факторами:
- сезонный спрос – в конце каждого года регулярно возрастает интерес населения к покупке валюты;
- боязнь девальвации – в условиях пандемии все чаще стали возникать различные вбросы об ожидаемом обесценивании тенге, что заставляет население покупать доллары для защиты своих сбережений.
Этой ситуацией могут воспользоваться те самые спекулянты. А проведение валютных интервенций помогает бороться с их негативным воздействием на экономику страны и поддерживает курс тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1946145-zachem-natsbank-vybrosil-239-mln-dollarov-na-valyutnuyu-birzhu-rasskazali-analitiki/