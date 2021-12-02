Уровень инфляции впервые за несколько месяцев уменьшился в Казахстане

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В ноябре текущего года инфляционные процессы происходили по-разному, в зависимости от видов товаров и услуг. Годовой уровень инфляции при этом впервые за несколько месяцев немного уменьшился. С обзором цен в сравнении с прошлыми периодами ознакомились журналисты NUR.KZ.

По информации Бюро национальной статистики, уровень месячной инфляции в ноябре 2021 года составил 0,7%, не изменившись с октября.

А вот годовая инфляция составила 8,7%, что немного меньше, чем в октябре - 8,9%. Напомним, что месяц назад инфляция впервые за полгода перестала расти.

Но цены при этом, хоть медленнее и неравномерно, но продолжают расти. За ноябрь 2021 года цены на продовольственные товары повысились на 0,9%, на непродовольственные – на 1%, на платные услуги – на 0,3%.

Годовой рост цен составил 10,9%, 8,3% и 6,4%, соответственно.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

За прошедший месяц зафиксировано следующее изменение цен на товары и услуги.

На продовольственные товары цены выросли на:

свежие овощи (8,3%)

яйца (2,1%)

муку (1,5%)

свинину (1,1%)

молоко пастеризованное, крупы, макаронные изделия (1%)

булочные и мучные изделия (0,9%)

хлеб, сахар-песок, колбасные изделия, конину (0,8%)

мясо птицы (0,7%)

табачные изделия (1%)

алкогольные напитки (0,5%)

Снизились на:

картофель (1,4%)

свежие фрукты (0,6%)

На непродовольственные товары цены повысились на:

дизельное топливо (14,6%)

газ сжиженный в баллонах (13,6%)

уголь каменный (3,7%)

бензин (2,4%)

текстильные изделия (0,9%)

фармацевтическую продукцию (0,7%)

Повысились в цене услуги:

по аренде жилых помещений (1,4%)

в области культурных мероприятий (0,7%)

в здравоохранении (0,4%)

жилищно-коммунальные: тарифы на горячую воду выросли на 3,5%, вывоз мусора – на 1,3%, электроэнергию – на 0,5%.

Снизились тарифы на центральное отопление на 1,3%.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Отметим, что при расчете инфляции учитывается стоимость 508 товаров и услуг, приобретаемых для личного потребления. На долю продовольственных товаров при этом приходится 39,1%, непродовольственных – 29,6%, платные услуги влияют на уровень инфляции на 31,3%.

Подробный обзор по инфляции на продовольственные и непродовольственные товары и услуги также был сделан в октябре.

Ранее Национальным Банком РК предоставлялись разъяснения о причинах инфляции и принимаемых мерах для сдерживания роста цен. Сообщалось, что планируется снижение непродовольственной инфляции до 5% в 2022 году и до 4% в 2023-2024 годах, а тарифов на платные услуги - до 4% в 2022-2024 годах.

Если тенденция снижения уровня инфляции будет продолжаться и дальше, то это ускорит реализацию планов Нацбанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944929-uroven-inflyatsii-vpervye-za-neskolko-mesyatsev-umenshilsya-v-kazahstane/