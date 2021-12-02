Уровень инфляции впервые за несколько месяцев уменьшился в Казахстане

В ноябре текущего года инфляционные процессы происходили по-разному, в зависимости от видов товаров и услуг. Годовой уровень инфляции при этом впервые за несколько месяцев немного уменьшился. С обзором цен в сравнении с прошлыми периодами ознакомились журналисты NUR.KZ.
По информации Бюро национальной статистики, уровень месячной инфляции в ноябре 2021 года составил 0,7%, не изменившись с октября.
А вот годовая инфляция составила 8,7%, что немного меньше, чем в октябре - 8,9%. Напомним, что месяц назад инфляция впервые за полгода перестала расти.
Но цены при этом, хоть медленнее и неравномерно, но продолжают расти. За ноябрь 2021 года цены на продовольственные товары повысились на 0,9%, на непродовольственные – на 1%, на платные услуги – на 0,3%.
Годовой рост цен составил 10,9%, 8,3% и 6,4%, соответственно.
За прошедший месяц зафиксировано следующее изменение цен на товары и услуги.
На продовольственные товары цены выросли на:
- свежие овощи (8,3%)
- яйца (2,1%)
- муку (1,5%)
- свинину (1,1%)
- молоко пастеризованное, крупы, макаронные изделия (1%)
- булочные и мучные изделия (0,9%)
- хлеб, сахар-песок, колбасные изделия, конину (0,8%)
- мясо птицы (0,7%)
- табачные изделия (1%)
- алкогольные напитки (0,5%)
Снизились на:
- картофель (1,4%)
- свежие фрукты (0,6%)
На непродовольственные товары цены повысились на:
- дизельное топливо (14,6%)
- газ сжиженный в баллонах (13,6%)
- уголь каменный (3,7%)
- бензин (2,4%)
- текстильные изделия (0,9%)
- фармацевтическую продукцию (0,7%)
Повысились в цене услуги:
- по аренде жилых помещений (1,4%)
- в области культурных мероприятий (0,7%)
- в здравоохранении (0,4%)
- жилищно-коммунальные: тарифы на горячую воду выросли на 3,5%, вывоз мусора – на 1,3%, электроэнергию – на 0,5%.
Снизились тарифы на центральное отопление на 1,3%.
Отметим, что при расчете инфляции учитывается стоимость 508 товаров и услуг, приобретаемых для личного потребления. На долю продовольственных товаров при этом приходится 39,1%, непродовольственных – 29,6%, платные услуги влияют на уровень инфляции на 31,3%.
Подробный обзор по инфляции на продовольственные и непродовольственные товары и услуги также был сделан в октябре.
Ранее Национальным Банком РК предоставлялись разъяснения о причинах инфляции и принимаемых мерах для сдерживания роста цен. Сообщалось, что планируется снижение непродовольственной инфляции до 5% в 2022 году и до 4% в 2023-2024 годах, а тарифов на платные услуги - до 4% в 2022-2024 годах.
Если тенденция снижения уровня инфляции будет продолжаться и дальше, то это ускорит реализацию планов Нацбанка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944929-uroven-inflyatsii-vpervye-za-neskolko-mesyatsev-umenshilsya-v-kazahstane/