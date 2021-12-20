Турецкая лира продолжила падение и обновила антирекорд

Турецкая лира. Иллюстративное фото: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images

Турецкая валюта продолжает падение после снижения ставки Центробанком, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на понедельник 12:45 часов (по Нур-Султану), турецкая лира подешевела на шесть процентов и сейчас составляет 17,38 за доллар. Ранее Центробанк страны в минувший четверг принял решение снизить учетную ставку до 14 процентов. Также в пятницу было заявлено о проведении новых прямых валютных интервенций.

Как отмечают специалисты, турецкая лира торговалась в январе прошлого года по курсу 7,4 за доллар. Теперь она подешевела на 55 процентов всего за год. При этом 37 процентов - за последний месяц.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выступает за снижение учетной ставки, данная мера полезна для экономики страны. По его мнению, это приведет к снижению инфляции.

На фоне падения лиры, оппозиция Эрдогана обвинила его в экономической некомпетенции и предложила провести досрочные выборы. Действующий глава это предложение отверг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947546-turetskaya-lira-prodolzhila-padenie-i-obnovila-antirekord/