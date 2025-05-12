Цены на жилье сильно растут в Астане и Алматы

За месяц первичное жилье в Казахстане подорожало на 1,9%. Самый сильный рост цен был зафиксирован в Астане и Алматы – на 2,5% и 3,4% соответственно. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
В Казахстане продолжает дорожать жилье. Так, согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам апреля рост цен на первичном рынке недвижимости составил 1,9% за месяц и 8,3% за год. Вторичный рынок подорожал на 0,8% за месяц и 6,4% за год.
Особенно сильный рост цен в апреле был зафиксирован в Алматы. Здесь за месяц жилье на первичном рынке подорожало сразу на 3,4%. В Астане рост цен составил 2,5%. Замыкает тройку лидеров по росту цен город Қонаев с приростом в 1,4% за месяц.
На вторичном рынке, как и месяц назад, также отличился Алматы с ростом цен на 2,3% за месяц. Следом идут Петропавловск и Кокшетау с приростом в 2,1% и 2% соответственно. В Астане "вторичка" подешевела на 0,2% за месяц.
Отдельно стоит отметить Шымкент. Здесь цены за месяц стали чуть ниже. Первичное жилье подешевело на 0,3%, а вторичное – на 1%.
В годовом разрезе лидером по росту цен на первичном рынке стал Павлодар – плюс 21,4%. На вторичном рынке отличился Актобе с ростом в 14,6%.
В Алматы цены на "первичку" за год выросли на 10,6%, а на "вторичку" – на 9,6%. В Астане прирост составил 8% и 5,4%, а в Шымкенте – 12,5% и 1,5% соответственно.
|Регион
|Рост цен на недвижимость в Казахстане
(апрель 2025 года)
|Первичное
жилье
|Вторичное
жилье
|За
месяц
|За
год
|За
месяц
|За
год
|Казахстан
|1,9%
|8,3%
|0,8%
|6,4%
|Астана
|2,5%
|8,0%
|-0,2%
|5,4%
|Алматы
|3,4%
|10,6%
|2,3%
|9,6%
|Шымкент
|-0,3%
|12,5%
|-1,0%
|1,5%
|Актау
|0,0%
|4,6%
|1,3%
|2,6%
|Актобе
|0,5%
|3,2%
|1,8%
|14,6%
|Атырау
|0,0%
|5,2%
|0,0%
|14,4%
|Жезказган
|0,0%
|7,2%
|0,4%
|0,2%
|Кокшетау
|0,0%
|12,4%
|2,0%
|8,5%
|Караганда
|0,0%
|2,8%
|0,1%
|-1,5%
|Қонаев
|1,4%
|7,6%
|0,0%
|5,7%
|Костанай
|0,0%
|4,2%
|0,3%
|3,7%
|Кызылорда
|1,1%
|4,6%
|0,5%
|1,8%
|Уральск
|0,0%
|2,2%
|-0,6%
|0,0%
|Усть-Каменогорск
|0,0%
|1,2%
|-0,5%
|-4,3%
|Павлодар
|1,0%
|21,4%
|1,6%
|13,8%
|Петропавловск
|0,0%
|2,6%
|2,1%
|7,4%
|Семей
|0,0%
|1,4%
|0,0%
|9,4%
|Талдыкорган
|0,0%
|12,6%
|-0,7%
|9,0%
|Тараз
|0,0%
|10,2%
|0,0%
|5,9%
|Туркестан
|0,0%
|1,9%
|0,0%
|10,6%
|По данным Бюро национальной статистики
Где продается самое дорогое жилье
Самое дорогое первичное жилье в апреле продавалось в Алматы – 621 423 тенге за квадратный метр. В Астане средний ценник составил 596 433 тенге, а в Шымкенте – 481 422 тенге.
В Уральске продается самая дешевая "первичка" – 284 136 тенге за "квадрат". В целом по Казахстану средний ценник установился в районе 517 893 тенге.
На вторичном рынке лидерство занимает Астана со средней ценой за квадратный метр в 663 989 тенге. Следом идет Алматы – 649 564 тенге, в Шымкенте средний ценник составил 422 811 тенге, а по Казахстану он достиг 543 468 тенге за "квадрат".
Самая дешевая "вторичка" в апреле продавалась в Кызылорде – 317 410 тенге за квадратный метр.
|Регион
|Средняя стоимость 1 кв.м. жилья
(апрель 2025 года)
|Первичное
жилье
|Вторичное
жилье
|Арендное
жилье
|Казахстан
|₸517 893
|₸543 468
|₸4 558
|Астана
|₸596 433
|₸663 989
|₸5 005
|Алматы
|₸621 423
|₸649 564
|₸5 437
|Шымкент
|₸481 422
|₸422 811
|₸3 917
|Актау
|₸428 747
|₸337 157
|₸3 315
|Актобе
|₸289 652
|₸333 276
|₸2 867
|Атырау
|₸506 825
|₸482 711
|₸3 861
|Жезказган
|₸397 692
|₸362 399
|₸3 968
|Кокшетау
|₸331 988
|₸333 050
|₸3 179
|Караганда
|₸368 720
|₸386 166
|₸4 442
|Қонаев
|₸412 704
|₸442 012
|₸3 573
|Костанай
|₸404 437
|₸398 988
|₸2 923
|Кызылорда
|₸350 661
|₸317 410
|₸2 606
|Уральск
|₸284 136
|₸358 974
|₸3 144
|Усть-Каменогорск
|₸392 089
|₸371 951
|₸3 146
|Павлодар
|₸413 683
|₸410 420
|₸2 745
|Петропавловск
|₸359 794
|₸397 392
|₸3 248
|Семей
|₸453 834
|₸428 584
|₸3 362
|Талдыкорган
|₸370 059
|₸371 977
|₸3 286
|Тараз
|₸387 287
|₸335 279
|₸2 227
|Туркестан
|₸338 637
|₸340 992
|₸2 487
|По данным Бюро национальной статистики
Отдельно стоит отметить рынок арендного жилья. Здесь цены за месяц выросли на 1%, а за год – сразу на 12,3%. Средний ценник за "квадрат" составил 4 558 тенге. Текущие цены почти в два раза выше тех, что фиксировались в декабре 2020 года.
Напомним, эксперты ранее предупреждали, что в 2025 году рост цен на жилье может продолжиться из-за возможной отмены льгот для застройщиков.
Также ранее мы рассказывали, что в Казахстане планируется повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 16%. Эксперты считают, что эти поправки могут привести к сильному росту цен на рынке жилья.
При этом недавно стало известно, что на казахстанском первичном рынке жилья планируют ввести запрет на расчет наличными деньгами. О том, к чему могут привести такие ограничения, мы рассказывали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2244096-ceny-na-zhile-silno-rastut-v-astane-i-almaty/