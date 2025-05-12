Цены на жилье сильно растут в Астане и Алматы

За месяц первичное жилье в Казахстане подорожало на 1,9%. Самый сильный рост цен был зафиксирован в Астане и Алматы – на 2,5% и 3,4% соответственно. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане продолжает дорожать жилье. Так, согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам апреля рост цен на первичном рынке недвижимости составил 1,9% за месяц и 8,3% за год. Вторичный рынок подорожал на 0,8% за месяц и 6,4% за год.

Особенно сильный рост цен в апреле был зафиксирован в Алматы. Здесь за месяц жилье на первичном рынке подорожало сразу на 3,4%. В Астане рост цен составил 2,5%. Замыкает тройку лидеров по росту цен город Қонаев с приростом в 1,4% за месяц.

На вторичном рынке, как и месяц назад, также отличился Алматы с ростом цен на 2,3% за месяц. Следом идут Петропавловск и Кокшетау с приростом в 2,1% и 2% соответственно. В Астане "вторичка" подешевела на 0,2% за месяц.

Отдельно стоит отметить Шымкент. Здесь цены за месяц стали чуть ниже. Первичное жилье подешевело на 0,3%, а вторичное – на 1%.

В годовом разрезе лидером по росту цен на первичном рынке стал Павлодар – плюс 21,4%. На вторичном рынке отличился Актобе с ростом в 14,6%.

В Алматы цены на "первичку" за год выросли на 10,6%, а на "вторичку" – на 9,6%. В Астане прирост составил 8% и 5,4%, а в Шымкенте – 12,5% и 1,5% соответственно.

Регион Рост цен на недвижимость в Казахстане

(апрель 2025 года) Первичное

жилье Вторичное

жилье За

месяц За

год За

месяц За

год Казахстан 1,9% 8,3% 0,8% 6,4% Астана 2,5% 8,0% -0,2% 5,4% Алматы 3,4% 10,6% 2,3% 9,6% Шымкент -0,3% 12,5% -1,0% 1,5% Актау 0,0% 4,6% 1,3% 2,6% Актобе 0,5% 3,2% 1,8% 14,6% Атырау 0,0% 5,2% 0,0% 14,4% Жезказган 0,0% 7,2% 0,4% 0,2% Кокшетау 0,0% 12,4% 2,0% 8,5% Караганда 0,0% 2,8% 0,1% -1,5% Қонаев 1,4% 7,6% 0,0% 5,7% Костанай 0,0% 4,2% 0,3% 3,7% Кызылорда 1,1% 4,6% 0,5% 1,8% Уральск 0,0% 2,2% -0,6% 0,0% Усть-Каменогорск 0,0% 1,2% -0,5% -4,3% Павлодар 1,0% 21,4% 1,6% 13,8% Петропавловск 0,0% 2,6% 2,1% 7,4% Семей 0,0% 1,4% 0,0% 9,4% Талдыкорган 0,0% 12,6% -0,7% 9,0% Тараз 0,0% 10,2% 0,0% 5,9% Туркестан 0,0% 1,9% 0,0% 10,6% По данным Бюро национальной статистики

Где продается самое дорогое жилье

Самое дорогое первичное жилье в апреле продавалось в Алматы – 621 423 тенге за квадратный метр. В Астане средний ценник составил 596 433 тенге, а в Шымкенте – 481 422 тенге.

В Уральске продается самая дешевая "первичка" – 284 136 тенге за "квадрат". В целом по Казахстану средний ценник установился в районе 517 893 тенге.

На вторичном рынке лидерство занимает Астана со средней ценой за квадратный метр в 663 989 тенге. Следом идет Алматы – 649 564 тенге, в Шымкенте средний ценник составил 422 811 тенге, а по Казахстану он достиг 543 468 тенге за "квадрат".

Самая дешевая "вторичка" в апреле продавалась в Кызылорде – 317 410 тенге за квадратный метр.

Регион Средняя стоимость 1 кв.м. жилья

(апрель 2025 года) Первичное

жилье Вторичное

жилье Арендное

жилье Казахстан ₸517 893 ₸543 468 ₸4 558 Астана ₸596 433 ₸663 989 ₸5 005 Алматы ₸621 423 ₸649 564 ₸5 437 Шымкент ₸481 422 ₸422 811 ₸3 917 Актау ₸428 747 ₸337 157 ₸3 315 Актобе ₸289 652 ₸333 276 ₸2 867 Атырау ₸506 825 ₸482 711 ₸3 861 Жезказган ₸397 692 ₸362 399 ₸3 968 Кокшетау ₸331 988 ₸333 050 ₸3 179 Караганда ₸368 720 ₸386 166 ₸4 442 Қонаев ₸412 704 ₸442 012 ₸3 573 Костанай ₸404 437 ₸398 988 ₸2 923 Кызылорда ₸350 661 ₸317 410 ₸2 606 Уральск ₸284 136 ₸358 974 ₸3 144 Усть-Каменогорск ₸392 089 ₸371 951 ₸3 146 Павлодар ₸413 683 ₸410 420 ₸2 745 Петропавловск ₸359 794 ₸397 392 ₸3 248 Семей ₸453 834 ₸428 584 ₸3 362 Талдыкорган ₸370 059 ₸371 977 ₸3 286 Тараз ₸387 287 ₸335 279 ₸2 227 Туркестан ₸338 637 ₸340 992 ₸2 487 По данным Бюро национальной статистики

Отдельно стоит отметить рынок арендного жилья. Здесь цены за месяц выросли на 1%, а за год – сразу на 12,3%. Средний ценник за "квадрат" составил 4 558 тенге. Текущие цены почти в два раза выше тех, что фиксировались в декабре 2020 года.

Напомним, эксперты ранее предупреждали, что в 2025 году рост цен на жилье может продолжиться из-за возможной отмены льгот для застройщиков.

Также ранее мы рассказывали, что в Казахстане планируется повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 16%. Эксперты считают, что эти поправки могут привести к сильному росту цен на рынке жилья.

При этом недавно стало известно, что на казахстанском первичном рынке жилья планируют ввести запрет на расчет наличными деньгами. О том, к чему могут привести такие ограничения, мы рассказывали здесь.