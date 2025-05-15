Продажи жилья подскочили почти на треть в Казахстане

В апреле в Казахстане было оформлено 36 839 сделок по купле-продаже жилья – это почти на треть больше, чем было месяцем ранее, и максимальный показатель с начала года. Подробности читайте на NUR.KZ.

Стоимость жилья постоянно растет в Казахстане. Особенно сильный прирост сейчас фиксируется в Астане и Алматы.

Однако это не помешало спросу на жилую недвижимость, который, согласно Бюро национальной статистики, впервые с начала года показал рост: за месяц – на 32,8%, а за год – 17,9%.

Всего в апреле в Казахстане было зарегистрировано 36 839 сделок купли-продажи жилья:

8 175 – по индивидуальным домам;

– по индивидуальным домам; 28 664 – по квартирам.

Спрос на жилье в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Примечательно, что в месячной динамике рост спроса наблюдается во всех регионах страны. Наиболее сильный был зафиксирован в области Жетісу – на 54,9%. Также отличились Акмолинская и Кызылординская области – 42,8% и 41,9% соответственно.

В Алматы количество сделок выросло на 38,5% за месяц, в Шымкенте – на 31,2%, а в Астане – на 28,8%. Наименьший рост был зафиксирован в Северо-Казахстанской области – 19,1%.

В годовом разрезе "в минусе" оказалось только три региона: Туркестанская (-11%), Мангистауская (-4,1%) и Акмолинская (-0,8%).

Какое жилье чаще всего покупали казахстанцы

В апреле жители Казахстана активно покупали 1-комнатные квартиры – по ним было совершено 10 969 сделок. Немного меньше их было зарегистрировано по 2-комнатным квартирам – 10 836.

На 3-комнатные пришлась 5 621 сделка, на 4-комнатные – 1 101, на 5-комнатные – 104, а на квартиры с 6 и более комнатами – 33 сделки.

Спрос на жилье в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Напомним, в марте был набор участников в ряде льготных программ, в том числе "Наурыз" и "Наурыз жұмыскер". Возможно, этот факт также внес определенный вклад в рост спроса.

Ранее также стало известно о планах ввести в Казахстане запрет на расчет наличными деньгами в сделках по жилью. О том, к чему может привести такое ограничение, можно узнать здесь.

Также аналитики рассказали о причинах постоянного роста цен на жилье. По их мнению, сейчас недвижимость в Казахстане все больше воспринимается как инвестиционный актив, а не элемент социальной инфраструктуры, что усиливает имущественное расслоение в обществе.