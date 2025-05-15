Продажи жилья подскочили почти на треть в Казахстане

В апреле в Казахстане было оформлено 36 839 сделок по купле-продаже жилья – это почти на треть больше, чем было месяцем ранее, и максимальный показатель с начала года. Подробности читайте на NUR.KZ.
Стоимость жилья постоянно растет в Казахстане. Особенно сильный прирост сейчас фиксируется в Астане и Алматы.
Однако это не помешало спросу на жилую недвижимость, который, согласно Бюро национальной статистики, впервые с начала года показал рост: за месяц – на 32,8%, а за год – 17,9%.
Всего в апреле в Казахстане было зарегистрировано 36 839 сделок купли-продажи жилья:
- 8 175 – по индивидуальным домам;
- 28 664 – по квартирам.
Примечательно, что в месячной динамике рост спроса наблюдается во всех регионах страны. Наиболее сильный был зафиксирован в области Жетісу – на 54,9%. Также отличились Акмолинская и Кызылординская области – 42,8% и 41,9% соответственно.
В Алматы количество сделок выросло на 38,5% за месяц, в Шымкенте – на 31,2%, а в Астане – на 28,8%. Наименьший рост был зафиксирован в Северо-Казахстанской области – 19,1%.
В годовом разрезе "в минусе" оказалось только три региона: Туркестанская (-11%), Мангистауская (-4,1%) и Акмолинская (-0,8%).
Какое жилье чаще всего покупали казахстанцы
В апреле жители Казахстана активно покупали 1-комнатные квартиры – по ним было совершено 10 969 сделок. Немного меньше их было зарегистрировано по 2-комнатным квартирам – 10 836.
На 3-комнатные пришлась 5 621 сделка, на 4-комнатные – 1 101, на 5-комнатные – 104, а на квартиры с 6 и более комнатами – 33 сделки.
Напомним, в марте был набор участников в ряде льготных программ, в том числе "Наурыз" и "Наурыз жұмыскер". Возможно, этот факт также внес определенный вклад в рост спроса.
Ранее также стало известно о планах ввести в Казахстане запрет на расчет наличными деньгами в сделках по жилью. О том, к чему может привести такое ограничение, можно узнать здесь.
Также аналитики рассказали о причинах постоянного роста цен на жилье. По их мнению, сейчас недвижимость в Казахстане все больше воспринимается как инвестиционный актив, а не элемент социальной инфраструктуры, что усиливает имущественное расслоение в обществе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2245134-prodazhi-zhilya-podskochili-pochti-na-tret-v-kazahstane/