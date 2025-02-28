Условия и сроки старта новых жилищных программ озвучила глава "Отбасы банка"

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова сегодня в сенате рассказала, кто сможет купить жилье в рамках новых жилищных программ, передает NUR.KZ.

"С 5 марта на портале банка будет приниматься заявка на программу "Наурыз", в которой могут принять участие все казахстанцы, включая представителей уязвимых слоев населения, молодые семьи, работающую молодежь, вкладчиков банка, получающих жилищные выплаты, а также трудоспособное население городов и сельских населенных пунктов. При этом не имеет значения объем депозита за последние 6 лет, но участники должны иметь официальный доход, - сказала Ляззат Ибрагимова.

Также она сообщила, что 17 марта будет реализована программа "Наурыз Жұмыскер", которая является частью программы "Наурыз. Всего предусмотрены две программы: "Наурыз" и "Наурыз Жұмыскер".

"Программа "Наурыз" ориентирована больше на молодые семьи, все заявки будут приниматься на специальном портале otbasybank.kz, и отбор будет проходить в условиях большого конкурса. Прием заявок продлится до 31 марта. В прошлом году в рамках программы "Наурыз" было прокредитовано 7746 казахстанских семей. Конкурс был высоким – подано около 26 000 заявлений. При отборе основными критериями являлись отсутствие жилья в течение последних пяти лет и наличие накоплений: те молодые семьи, которые копили средства в течение последних двух лет, получили преимущество", - пояснила она.

Программа "Наурыз Жұмыскер" ориентирована именно на рабочие кадры.

"Мы решили, что представители рабочих специальностей должны подавать заявки отдельным потоком, не участвуя в общем конкурсе. Поэтому с 17 марта для всех рабочих откроется возможность подавать заявку в филиалах банка в любой момент. Процесс будет выглядеть следующим образом: приоритет получат люди, которые в данный момент работают именно по рабочим специальностям. Прием заявок будет осуществляться в режиме реального времени — тот, кто первым обратится в филиал, первым получит возможность выбора квартиры и оформления займа", - указала глава "Отбасы банка".

Для подачи заявки потребуется справка с места работы, на основании которой сотрудники банка проверят БИН организации и ее отраслевую принадлежность.

В первую очередь программа поддержит специалистов рабочих профессий во всех сферах горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также работников энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов.

После этого будет проверена специальность заявителя — в программе смогут участвовать только представители рабочих специальностей, такие как пробоотборщики, техники, технологи, водители.

Сотрудники, работающие в этих организациях, но занимающие офисные должности - офис-менеджеры, PR-менеджеры, бухгалтеры и так далее, участвовать в программе не смогут.

"После проверки ПИН-кода отрасли, ОКЭДа (Общего классификатора видов экономической деятельности) и специальности заявитель сможет выбрать квартиру в городах Астана и Алматы. Максимальная сумма займа составит 36 000 000 тенге, а во всех остальных областных центрах — 30 000 000 тенге. Приобретаемое жилье будет выбрано на портале Baspana Market, где фиксированы цены за квадратный метр, чтобы избежать необоснованного роста стоимости недвижимости. Если рабочий, например, железнодорожник, находится в районе разъезда №80, 90 или 96 неподалеку от Астаны и хочет приобрести жилье в районном центре или моногороде, где отсутствует первичное жилье, программа разрешает покупку на вторичном рынке", - подчеркнула Ибрагимова.

Отмечается, что если квартира предоставляется застройщиком в чистовой отделке, то первоначальный взнос будет снижен до 10% от стоимости жилья.

Напомним, ранее о запуске новой жилищной программы для технических специалистов "Наурыз жұмыскер" сообщали в правительстве Казахстана. Сообщалось, что программа охватывает работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов.

В правительстве отмечали, что в текущем году в рамках программы "Наурыз жұмыскер" планируется выдать представителям рабочих профессий порядка 2 440 займов на сумму 72 млрд тенге.