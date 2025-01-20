Сколько лет будут действовать льготные ипотеки под 7-9% в Казахстане

В прошлом году в Казахстане начали действовать две новых жилищных программы: "Отау" и "Наурыз". Первая ипотека запущена на 7 лет, а вторая – на 8 лет. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане были запущены сразу две новых ипотеки: "Отау" и "Наурыз". С начала действия более 10 тыс. казахстанцев стали их участниками. При этом гражданам, которые не успели войти ни в одну из программ, переживать не стоит.

Как отмечает портал "Крыша", на реализацию ипотеки "Наурыз" в 2025 году выделят 300 млрд тенге, что позволит выдать порядка 11,5 тыс. займов. По поводу программы "Отау", пока официальных данных нет, но ожидается, что выделенная сумма составит 150 млрд тенге на 7 тыс. займов.

Более того, обе программы будут действовать еще не один год. Изначально "Отау" запустили на 7 лет, а "Наурыз" – на 8 лет. Поэтому у казахстанцев есть еще шанс не только подать заявку, но и собрать средства на первоначальный взнос и открыть жилищный вклад, который по правилам необходим для участия.

Примечательно, что программы допускают покупку жилья как на первичном рынке, так и на вторичном. Важно учесть, что "первичку" можно приобретать только на портале "Баспана Маркет", и по последним данным в списке доступного жилья насчитывалось 859 новостроек во всех регионах Казахстана.

Больше всего объектов – в Алматы (169), Астане (123) и Шымкенте (68), а меньше всего – в областях Ұлытау (3) и Жетісу (11).

Цены варьируются от 175 тыс. тенге за квадратный метр до 1 млн тенге. Примечательно, что все цены на первичное жилье являются фиксированными. Застройщики, которые работают в рамках программы, заключают специальное соглашение. Таким образом государство старается не спровоцировать рост цен.

Напомним, ранее стало известно, что обе ипотечные программы будут работать по единым правилам:

для участия нужен депозит в "Отбасы банке" и минимум 2 млн тенге на нем – это условие вступило в силу только в текущем году;

на нем – это условие вступило в силу только в текущем году; первоначальный взнос: 10% – для квартир в чистовой отделке, 20% – при покупке квартиры без ремонта;

– для квартир в чистовой отделке, – при покупке квартиры без ремонта; ставка вознаграждения: 7% – для социально уязвимых слоев населения, 9% – для остальных;

– для социально уязвимых слоев населения, – для остальных; сумма займа: 36 млн тенге – для Алматы и Астаны, 30 млн тенге – для остальных регионов;

для Алматы и Астаны, – для остальных регионов; вторичное жилье разрешено покупать только в моногородах и областях.

Также отметим, что продолжает свое действие старая ипотека "7-20-25". На ее реализацию в 2025 году было выделено еще 100 млрд тенге, однако казахстанцы, которые решат принять участие в этой программе, могут столкнуться с некоторыми сложностями.