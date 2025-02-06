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Казахстанцы стали поднимать цены при продаже жилья

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Монеты на фоне домов.
Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам января средние цены на вторичном рынке жилья в Казахстане выросли на 1,3% – до 385 тыс. тенге в среднем за квадрат. Повышение затронуло 17 городов страны. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам 2024 года на вторичном рынке жилья Казахстана рост цен составил 4,2%. Видимо, в новом году подорожание продолжится.

Дело в том, что, согласно данным портала "Крыша", казахстанцы заметно повысили ценники, которые они указывают в своих объявлениях о продаже жилой недвижимости.

Так, по итогам января 2025 года цены в предложениях по вторичному жилью выросли на 1,3%. Повышение было зафиксировано в 17 городах Казахстана. Теперь средняя цена одного квадратного метра составляет 385 тыс. тенге.

Наибольший рост за месяц наблюдался в Шымкенте (плюс 4,8%), Костанае (плюс 3,5%) и Актобе (плюс 3,2%). В Алматы и Астане средние ценники выросли на 1% и 1,8% соответственно. Единственным городом, где они снизилась, стал Актау (минус 6,4%).

Если сравнить с ценами, которые были в январе прошлого года, то текущие окажутся на 4,7% выше. Самое сильное подорожание было зафиксировано в Актау (на 9,5%) и Астане (на 8,7%).

В Шымкенте цены выросли на 7,7%, а в Алматы – на 5,1% за год. Снижение цен было замечено только в Караганде (на 1,1%) и Таразе (на 0,1%).

Город Средние цены
за 1 квадратный метр вторичного жилья
(Январь 2025 года)
Цена К декабрю
2024 года		 К январю
2024 года
Алматы ₸758 268 1,8% 5,1%
Астана ₸758 268 1,0% 8,7%
Шымкент ₸758 268 4,8% 7,7%
Атырау ₸758 268 2,0% 3,3%
Костанай ₸758 268 3,5% 5,3%
Петропавловск ₸758 268 1,4% 8,1%
Усть-Каменогорск ₸758 268 0,9% 2,3%
Караганда ₸758 268 1,7% –1,1%
Павлодар ₸758 268 1,6% 2,0%
Семей ₸758 268 1,2% 2,5%
Актау ₸758 268 –6,4% 9,5%
Уральск ₸758 268 1,4% 7,5%
Туркестан ₸758 268 0,9% 4,1%
Кокшетау ₸758 268 0,9% 3,9%
Талдыкорган ₸758 268 0,7% 3,3%
Актобе ₸758 268 3,2% 8,5%
Тараз ₸758 268 1,1% –0,1%
Кызылорда ₸758 268 0,8% 2,9%
По данным портала "Крыша"

Самое дорогое жилье в январе продавалось в Алматы – в среднем по 758 268 тенге за квадратный метр. Следом идет Астана (517 756 тенге) и Шымкент (453 172 тенге). Самое дешевое жилье предлагали купить в Кызылорде (246 108 тенге за "квадрат").

Текущий рост цен, помимо инфляции и повышенного спроса в некоторых регионах, аналитики также связывают информацией о возможной отмене льготы при уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже нового жилья.

Они отмечают, что многие застройщики уже повышают цены, несмотря на то что норма еще не обсуждается, а ее принятие намечено только на 2026 год. Цены предложения вместе с ними увеличивают и собственники вторичного жилья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2218416-kazahstancy-stali-podnimat-ceny-pri-prodazhe-zhilya/