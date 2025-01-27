Почти все работающее население Казахстана имеет кредиты

На 1 января 8,2 млн казахстанцев имели беззалоговые потребительские займы. Еще почти 600 тыс. человек оплачивали ипотеку, а 559,2 тыс. – автокредит. О количестве заемщиков узнали журналисты NUR.KZ.

Кредит – мощный финансовый инструмент, который позволяет достичь цели в короткий срок. Например, приобрести какой-то дорогостоящий товар, но оплачивать его в течение некоторого времени. Финансово грамотные люди таким образом могут сильно упростить себе жизнь.

Официальная статистика между тем показывает, что кредитами пользуются все больше граждан.

Беззалоговые кредиты

Так, например, по данным Первого кредитного бюро, озвученных на FCBK Media Day 2025, за весь 2024 год 6,2 млн казахстанцев оформили 36,9 млн потребительских беззалоговых займов на общую сумму 10,6 трлн тенге. В среднем сумма одного контракта составила 287 тыс. тенге.

По итогу на 1 января 2024 года с беззалоговыми потребкредитами живут порядка 8,2 млн казахстанцев. На них оформлено около 31,5 млн займов, оставшийся долг по которым равен 11,7 трлн тенге – это сразу на 22,9% больше, чем годом ранее.

Средняя задолженность по одному контракту составила 371,8 тыс. тенге.

Движение портфеля потребительских кредитов без залога для физических лиц. Инфографика: Первое кредитное бюро

Ипотечные кредиты

Еще 134 тыс. граждан в 2024 году оформили 136,8 тыс. ипотечных займов. В среднем они брали ипотеку на 16,4 млн тенге сроком на 13,2 года. Общая сумма оформленных займов достигла 2,2 трлн тенге.

В целом же по состоянию на 1 января почти 600 тыс. казахстанцев выплачивают 627,6 тыс. ипотечных займов с оставшимся долгом 6,7 трлн тенге – это на 14,1% больше прошлогоднего показателя. В среднем на каждого "ипотечника" приходится по 10,6 млн тенге.

Автокредиты

Также в 2024 году 214 тыс. казахстанцев оформили 228,4 тыс. автокредитов на общую сумму 1,8 трлн тенге. В среднем каждый заемщик брал кредит на 8 млн тенге.

В итоге на 1 января 2025 года 559,2 тыс. человек оплачивают 591,2 тыс. кредитов за свои автомобили. Их общий оставшийся долг достиг 3,6 трлн тенге – это сразу на 44,8% больше, чем было годом ранее.

Всего на 1 января кредиты имело более 9 млн казахстанцев – это почти все занятое население страны (9,2 млн человек). Они должны банкам и микрофинансовым организациям порядка 24,1 трлн тенге.

Стоит отметить, что не все заемщики ответственно относятся к своим кредитам. Так, например, доля просроченных более чем на 90 дней потребкредитов (NPL90+) достигла 14,3%. У ипотек она составила 3,1%, а у автокредитов – 7,7%.

О том, что казахстанцы могут сделать со своими просрочками, мы рассказывали здесь.