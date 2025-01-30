Рост цен на жилье прогнозируют из-за отмены льгот по НДС в Казахстане

В Казахстане хотят отменить льготу по уплате НДС при продаже жилья. Такие меры, как считают эксперты, заставят строительные компании повышать цены для покупателей. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане продолжают разрабатывать проект нового Налогового кодекса РК. Некоторые положения в нем касаются и рынка жилья. Например, рассматривается возможность отмены льгот по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже жилья.

На текущий момент НДС равен 12%, но его не нужно платить при реализации жилого здания, не считая нежилые помещения, а также при передаче его в аренду или субаренду. Это норма действовала с 2001 года, но теперь ее хотят отменить.

Между тем, как передает портал "Крыша", такое нововведение может привести к значительному росту цен на жилую недвижимость, ведь застройщики попытаются переложить возросшие расходы на покупателей.

Так, например, президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков допускает, что отмена льготы приведет к росту цен примерно на 9-10%. Причем коснется он в первую очередь недвижимости классов "эконом" и "комфорт".

"Все налоги в конечном счете лягут на покупателя как конечного получателя. Поэтому, по сути, эта льгота была не для застройщиков, а для покупателей", – подытожил эксперт.

Похожую мысль высказал и директор филиала Союза строителей РК по Астане Вячеслав Лазарев. Он считает, что после отмены льготы у застройщиков будут два пути: или повышать цены, или же перестать строить.

"Некоторые застройщики продолжат строить без рентабельности, чтобы завершить проект. Но в будущем не будут начинать строительство, так как проекты будут убыточные и компании перестанут зарабатывать. Это касается любого сегмента жилья, но особенно массового строительства", – отметил эксперт.

В Министерстве национальной экономики (МНЭ) между тем сообщили, что льготы по уплате НДС вводили для удержания цен на квадратные метры, но они все равно росли. При этом, учитывая рыночные механизмы формирования цен, отмена льготы, по мнению ведомства, не будет иметь значительного влияния на стоимость жилья.

Между тем с момента введения льготы по уплате НДС, то есть с 2001 года, цены на первичное жилье в Казахстане успели вырасти более чем в 21 раз.

Рост цен на жилую недвижимость в Казахстане. Инфографика: krisha.kz

Однако следует учесть, что пока льготы еще не отменили. Если же это все-таки произойдет, то, по мнению экспертов, можно будет наблюдать следующие последствия:

снижение покупательской способности из-за прироста стоимости; сокращение проектов классов "эконом" и "комфорт". Они станут неинтересными для реализации многим застройщикам; за снижением темпов строительства неминуемо последует рост цен на первичном рынке в целом: чем меньше предложения при сохраняющемся спросе, тем выше цена.

Принять кодекс планируют в июле 2025 года, а вступить в силу он должен с января 2026 года.

Между тем в правительстве также рассматривают возможность повышения НДС с 12% до 20%. Такая ставка, как считает глава МНЭ Серик Жумангарин, является самой распространенной в мире.

При этом премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отметил, что вместе с повышением НДС можно было бы уменьшить для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления, чтобы снизить на них нагрузку.

Ранее также стало известно, что если НДС повысят, то, скорее всего, некоторым казахстанцам стоит ждать индексации зарплат и пенсий, чтобы они не почувствовали на себе повышение цен.