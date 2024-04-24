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Новую ипотеку под 7% запустят раньше времени в Казахстане

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На чертеже лежит телефон, кальулятор, рулетка, блокнот, макет дома и рука
Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com

В Казахстане перенесли старт новой ипотеки "Наурыз" на 25 апреля. Новую дату выбрали в связи с многочисленными праздниками в мае. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Ипотека "Наурыз", которую планировали запустить с 1 мая 2024 года, стартует раньше. Такое заявление сделали в "Отбасы банке", который является оператором жилищной программы. Запуск планируется уже 25 апреля, то есть завтра.

Решение перенести запуск на несколько дней раньше было принято из-за праздничных дней, которые приходятся на начало мая. Заявку на участие можно будет подать до 30 июня включительно на портале "Баспана маркет".

У ипотеки "Наурыз" есть свои особенные условия:

  • первоначальный взнос – 20%;
  • максимальный срок кредита – 19 лет;
  • ставка по кредиту:
  1. для всех – 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%);
  2. для социально-уязвимых категорий граждан – 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%);
  • максимальная сумма займа:
  1. для Алматы и Астаны – до 36 млн тенге;
  2. для остальных регионов – до 30 млн тенге;
  • в рамках программы можно приобрести:
  1. первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК и инструмента страхования;
  2. вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах.
Монеты на фоне домов.
Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит учесть, что новая ипотека может спровоцировать рост цен на жилье в стране.

Чтобы этого не произошло, бронирование и покупка квартир будет происходить исключительно на портале "Баспана маркет", где каждый объект будет проходить процесс согласования стоимости на основании текущих рыночных цен на жилье и в дальнейшем фиксироваться.

Как отмечают представители банка, чтобы подать заявку и стать участником программы "Наурыз", нужно выполнить следующие шаги:

  1. открыть депозит в "Отбасы банке" – в отличии от ипотеки "Отау" здесь не важен срок вклада. Это можно сделать прямо перед подачей заявки;
  2. иметь на депозите 1 000 000 тенге – сумму также можно внести единовременно перед подачей заявления на участие в программе;
  3. участник и члены его семьи не должны иметь последние 5 лет собственного жилья. Отметим, что это касается только супругов и их несовершеннолетних детей, родителей совершеннолетних казахстанцев не будут проверять на наличие жилища;
  4. иметь официальный доход в течение последних 6 месяцев.

Стоит отметить, что если доходов не будет хватать, то участник может привлечь до двух созаемщиков и не обязательно родственников.

Программа "Наурыз" рассчитана на 8 лет. Предполагается, что за это время будут обеспечены жильем порядка 68 000 граждан Казахстана. В текущем году смогут отметить новоселье уже около 12 000 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2089997-novuyu-ipoteku-pod-7-zapustyat-ranshe-vremeni-v-kazahstane/

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