Новую ипотеку под 7% запустят раньше времени в Казахстане

В Казахстане перенесли старт новой ипотеки "Наурыз" на 25 апреля. Новую дату выбрали в связи с многочисленными праздниками в мае. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Ипотека "Наурыз", которую планировали запустить с 1 мая 2024 года, стартует раньше. Такое заявление сделали в "Отбасы банке", который является оператором жилищной программы. Запуск планируется уже 25 апреля, то есть завтра.

Решение перенести запуск на несколько дней раньше было принято из-за праздничных дней, которые приходятся на начало мая. Заявку на участие можно будет подать до 30 июня включительно на портале "Баспана маркет".

У ипотеки "Наурыз" есть свои особенные условия:

первоначальный взнос – 20% ;

; максимальный срок кредита – 19 лет ;

; ставка по кредиту:

для всех – 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%); для социально-уязвимых категорий граждан – 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%);

максимальная сумма займа:

для Алматы и Астаны – до 36 млн тенге; для остальных регионов – до 30 млн тенге;

в рамках программы можно приобрести:

первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК и инструмента страхования; вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах.

Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит учесть, что новая ипотека может спровоцировать рост цен на жилье в стране.

Чтобы этого не произошло, бронирование и покупка квартир будет происходить исключительно на портале "Баспана маркет", где каждый объект будет проходить процесс согласования стоимости на основании текущих рыночных цен на жилье и в дальнейшем фиксироваться.

Как отмечают представители банка, чтобы подать заявку и стать участником программы "Наурыз", нужно выполнить следующие шаги:

открыть депозит в "Отбасы банке" – в отличии от ипотеки "Отау" здесь не важен срок вклада. Это можно сделать прямо перед подачей заявки; иметь на депозите 1 000 000 тенге – сумму также можно внести единовременно перед подачей заявления на участие в программе; участник и члены его семьи не должны иметь последние 5 лет собственного жилья. Отметим, что это касается только супругов и их несовершеннолетних детей, родителей совершеннолетних казахстанцев не будут проверять на наличие жилища; иметь официальный доход в течение последних 6 месяцев.

Стоит отметить, что если доходов не будет хватать, то участник может привлечь до двух созаемщиков и не обязательно родственников.

Программа "Наурыз" рассчитана на 8 лет. Предполагается, что за это время будут обеспечены жильем порядка 68 000 граждан Казахстана. В текущем году смогут отметить новоселье уже около 12 000 казахстанцев.