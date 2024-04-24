Новую ипотеку под 7% запустят раньше времени в Казахстане

В Казахстане перенесли старт новой ипотеки "Наурыз" на 25 апреля. Новую дату выбрали в связи с многочисленными праздниками в мае. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
Ипотека "Наурыз", которую планировали запустить с 1 мая 2024 года, стартует раньше. Такое заявление сделали в "Отбасы банке", который является оператором жилищной программы. Запуск планируется уже 25 апреля, то есть завтра.
Решение перенести запуск на несколько дней раньше было принято из-за праздничных дней, которые приходятся на начало мая. Заявку на участие можно будет подать до 30 июня включительно на портале "Баспана маркет".
У ипотеки "Наурыз" есть свои особенные условия:
- первоначальный взнос – 20%;
- максимальный срок кредита – 19 лет;
- ставка по кредиту:
- для всех – 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%);
- для социально-уязвимых категорий граждан – 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%);
- максимальная сумма займа:
- для Алматы и Астаны – до 36 млн тенге;
- для остальных регионов – до 30 млн тенге;
- в рамках программы можно приобрести:
- первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК и инструмента страхования;
- вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах.
Стоит учесть, что новая ипотека может спровоцировать рост цен на жилье в стране.
Чтобы этого не произошло, бронирование и покупка квартир будет происходить исключительно на портале "Баспана маркет", где каждый объект будет проходить процесс согласования стоимости на основании текущих рыночных цен на жилье и в дальнейшем фиксироваться.
Как отмечают представители банка, чтобы подать заявку и стать участником программы "Наурыз", нужно выполнить следующие шаги:
- открыть депозит в "Отбасы банке" – в отличии от ипотеки "Отау" здесь не важен срок вклада. Это можно сделать прямо перед подачей заявки;
- иметь на депозите 1 000 000 тенге – сумму также можно внести единовременно перед подачей заявления на участие в программе;
- участник и члены его семьи не должны иметь последние 5 лет собственного жилья. Отметим, что это касается только супругов и их несовершеннолетних детей, родителей совершеннолетних казахстанцев не будут проверять на наличие жилища;
- иметь официальный доход в течение последних 6 месяцев.
Стоит отметить, что если доходов не будет хватать, то участник может привлечь до двух созаемщиков и не обязательно родственников.
Программа "Наурыз" рассчитана на 8 лет. Предполагается, что за это время будут обеспечены жильем порядка 68 000 граждан Казахстана. В текущем году смогут отметить новоселье уже около 12 000 казахстанцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2089997-novuyu-ipoteku-pod-7-zapustyat-ranshe-vremeni-v-kazahstane/