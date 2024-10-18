Прием заявок на льготные ипотеки под 7-9% продлили в Казахстане

В Казахстане продлили прием кредитных заявок для дополнительных участников программ "Наурыз" и "Отау". Потенциальным заемщикам дали время до 31 октября. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
У участников льготных ипотечных программ "Наурыз" и "Отау" есть еще две недели, чтобы подать кредитную заявку и пройти проверку платежеспособности.
Как сообщает "Отбасы банк", было принято решение продлить прием заявок до 31 октября. Дополнительное время выделено только гражданам, которые вошли в дополнительный список участников ипотечных программ. Изначально срок подачи для них должен был завершиться 18 октября.
На текущий момент в этом списке числится 9 000 казахстанцев. Для выбора им пока доступен 721 объект на 9 412 квартир.
Пройти платежеспособность и получить одобрение на получение кредита можно в отделениях "Отбасы банка", у консультантов банка, а также в режиме онлайн по видеозвонку через официальный сайт или портал недвижимости "Баспана маркет".
Если участники дополнительного набора получат одобрение по займу, то затем им нужно будет подыскать и купить себе жилье до 29 ноября включительно.
Напомним, ранее мы рассказывали о "перезапуске" этих двух льготных программ. Дополнительный набор организовали для участников, которые не смогли попасть в основные списки заемщиков. Стоит отметить, что набор прошел на новых условиях, которые на текущий момент следующие:
- первоначальный взнос – 20%;
- ставка по кредиту:
- 7% – для социально уязвимых слоев населения;
- 9% – для всех остальных;
- срок кредитования – 19 лет;
- максимальная сумма займа:
- для Астаны и Алматы – 36 млн тенге;
- для остальных регионов – 30 млн тенге;
Стоит отметить, что казахстанцы могут приобрести не только первичное жилье у застройщика, но и квартиры на вторичном рынке. Правда, такая возможность есть только у граждан, проживающих в моногородах, районных центрах и сельских населенных пунктах.
Отметим, что со списком заявителей и участников жилищных программ можно ознакомиться на официальном сайте "Отбасы банка".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2175836-priem-zayavok-na-lgotnye-ipoteki-pod-7-9-prodlili-v-kazahstane/