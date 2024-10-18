Прием заявок на льготные ипотеки под 7-9% продлили в Казахстане

В Казахстане продлили прием кредитных заявок для дополнительных участников программ "Наурыз" и "Отау". Потенциальным заемщикам дали время до 31 октября. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

У участников льготных ипотечных программ "Наурыз" и "Отау" есть еще две недели, чтобы подать кредитную заявку и пройти проверку платежеспособности.

Как сообщает "Отбасы банк", было принято решение продлить прием заявок до 31 октября. Дополнительное время выделено только гражданам, которые вошли в дополнительный список участников ипотечных программ. Изначально срок подачи для них должен был завершиться 18 октября.

На текущий момент в этом списке числится 9 000 казахстанцев. Для выбора им пока доступен 721 объект на 9 412 квартир.

Пройти платежеспособность и получить одобрение на получение кредита можно в отделениях "Отбасы банка", у консультантов банка, а также в режиме онлайн по видеозвонку через официальный сайт или портал недвижимости "Баспана маркет".

Если участники дополнительного набора получат одобрение по займу, то затем им нужно будет подыскать и купить себе жилье до 29 ноября включительно.

Напомним, ранее мы рассказывали о "перезапуске" этих двух льготных программ. Дополнительный набор организовали для участников, которые не смогли попасть в основные списки заемщиков. Стоит отметить, что набор прошел на новых условиях, которые на текущий момент следующие:

первоначальный взнос – 20%;

ставка по кредиту:

7% – для социально уязвимых слоев населения; 9% – для всех остальных;

срок кредитования – 19 лет;

максимальная сумма займа:

для Астаны и Алматы – 36 млн тенге; для остальных регионов – 30 млн тенге;

Стоит отметить, что казахстанцы могут приобрести не только первичное жилье у застройщика, но и квартиры на вторичном рынке. Правда, такая возможность есть только у граждан, проживающих в моногородах, районных центрах и сельских населенных пунктах.

Отметим, что со списком заявителей и участников жилищных программ можно ознакомиться на официальном сайте "Отбасы банка".