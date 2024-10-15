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Кто может безвозвратно получить 1,5 млн тенге на ипотеку под 7% в Алматы

Опубликовано:

Мужчина оценивает имущество
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

В Алматы начали принимать заявки на получение жилищный сертификатов для программы "Наурыз". Получить 1,5 млн тенге смогут граждане из социально уязвимых слоев населения. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Алматы стартовал прием заявлений на получение жилищных сертификатов в рамках жилищной программы "Наурыз", которая действует с этого года и позволяет оформить ипотеку под 7% – социально уязвимым слоям населения (СУСН), 9% – всем остальным.

Ранее, как отмечают в акимате города, такая возможность существовала только для участников программ "Бақытты отбасы" и "Шаңырақ".

Размер жилищного сертификата составляет до 1,5 млн тенге. Эти деньги можно использовать для покрытия части первоначального взноса по льготной ипотеке.

Они выдаются гражданам безвозмездно и безвозвратно, то есть выделенные средства не нужно будет возвращать государству. Однако получить жилищный сертификат могут только некоторые категории социально уязвимых слоев населения.

Так, потенциальными получателями могут быть следующие граждане, стоящие в очереди на жилье:

  • лица с инвалидностью 1 и 2 групп;
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • многодетные семьи.

Также существует требования к доходам граждан. Согласно правилам, чтобы получить сертификат, необходимо подтвердить, что средний доход семьи не превышает 3,1-кратного показателя прожиточного минимума на каждого члена, то есть 134 562 тенге в 2024 году на человека.

Чтобы подать заявку, нужно подтвердить платежеспособность в "Отбасы банке", найти подходящее под ипотеку "Наурыз" жилье и предоставить через сервис Amanat на цифровой платформе для населения и бизнеса Kezekte следующие документы:

  1. электронная копия справки с места работы (для социально уязвимых слоев населения требование не применяется);
  2. электронная копия письма банка об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа, содержащего сведения о сумме и размере ежемесячного платежа.

Обработка заявлений осуществляется в течение трех рабочих дней. 

Напомним, что при несоответствии условиям по предельному уровню доходов в некоторых случаях жилищный сертификат можно получить в виде льготного кредита.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2174401-kto-mozhet-besplatno-poluchit-1-5-mln-tenge-na-ipoteku-pod-7-v-almaty/

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