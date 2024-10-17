Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Безвозвратные 1,5 млн тенге на ипотеку под 7-9% планируют выдавать в Астане

Опубликовано:

Жилые комплексы построены в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Участникам жилищной программы "Наурыз" в Астане планируют выдавать жилищные сертификаты, которыми можно покрыть первоначальный взнос по ипотеке. Кто сможет их получить, узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент в Алматы идет прием заявок на получение безвозмездных жилищных сертификатов, которые можно будет использовать при погашении первоначального взноса в том числе по ипотеке "Наурыз".

Отметим, что их выдавали и ранее, но только для участников программ "Бақытты отбасы" и "Шаңырақ".

В скором времени такая возможность может появиться и у жителей Астаны. На портале "Открытые НПА" был опубликован проект решения о вводе жилищных сертификатов для участников ипотечной программы "Наурыз".

Размер жилищных сертификатов остается неизменным – 1,5 млн тенге. Также в проекте подчеркнули условие, по которому такую помощь могут получить только граждане, состоящие в очереди на получение жилья от государства.

Напомним, что ипотеку "Наурыз" между тем могут оформить, как очередники из социально уязвимых слоем населения (СУСН), так и другие граждане. Для первых процентная ставка составит 7%, а для остальных – 9%.

При этом самих категорий, которые могут стать получателями жилищных сертификатов в Астане, согласно решению столичного маслихата, несколько:

  1. работники сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также социальной сферы;
  2. сотрудники правоохранительных органов;
  3. сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций;
  4. социально уязвимые слои населения.

На текущий момент проект находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 31 октября текущего года. Если изменения примут, то у некоторых астанчан появится дополнительная возможность оформить ипотеку под 7-9%.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ипотека
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2175275-bezvozvratnye-1-5-mln-tenge-na-ipoteku-pod-7-9-planiruyut-vydavat-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie