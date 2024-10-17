Безвозвратные 1,5 млн тенге на ипотеку под 7-9% планируют выдавать в Астане

Участникам жилищной программы "Наурыз" в Астане планируют выдавать жилищные сертификаты, которыми можно покрыть первоначальный взнос по ипотеке. Кто сможет их получить, узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент в Алматы идет прием заявок на получение безвозмездных жилищных сертификатов, которые можно будет использовать при погашении первоначального взноса в том числе по ипотеке "Наурыз".

Отметим, что их выдавали и ранее, но только для участников программ "Бақытты отбасы" и "Шаңырақ".

В скором времени такая возможность может появиться и у жителей Астаны. На портале "Открытые НПА" был опубликован проект решения о вводе жилищных сертификатов для участников ипотечной программы "Наурыз".

Размер жилищных сертификатов остается неизменным – 1,5 млн тенге. Также в проекте подчеркнули условие, по которому такую помощь могут получить только граждане, состоящие в очереди на получение жилья от государства.

Напомним, что ипотеку "Наурыз" между тем могут оформить, как очередники из социально уязвимых слоем населения (СУСН), так и другие граждане. Для первых процентная ставка составит 7%, а для остальных – 9%.

При этом самих категорий, которые могут стать получателями жилищных сертификатов в Астане, согласно решению столичного маслихата, несколько:

работники сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также социальной сферы; сотрудники правоохранительных органов; сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций; социально уязвимые слои населения.

На текущий момент проект находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 31 октября текущего года. Если изменения примут, то у некоторых астанчан появится дополнительная возможность оформить ипотеку под 7-9%.