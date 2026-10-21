Как получить квартиру от государства в Казахстане

Бесплатных квартир в Казахстане нет, однако гражданам могут помочь с решением жилищного вопроса через ипотеки под низкий процент или субсидирование аренды. Подробнее – на NUR.KZ.

Некоторые казахстанцы могут рассчитывать на поддержку государства в решении жилищного вопроса, однако ее суть заключается не в выдаче бесплатной квартиры, а в предоставлении инструментов: льготной ипотеки, предоставления арендного жилья или назначении субсидий.

Субсидия на аренду

Как напомнил портал "Крыша", государство может оплачивать половину стоимости аренды. Например, если семья снимает квартиру за 200 тыс. тенге, то она может рассчитывать на субсидию в размере 100 тыс. тенге.

Программа доступна четырем категориям населения:

многодетным семьям;

детям-сиротам;

людям с инвалидностью 1 и 2 групп;

семьям с детьми с инвалидностью.

Для получения субсидии доход домохозяйства не должен быть выше 1 прожиточного минимума на человека. Для семьи из четырех человек максимальный совокупный доход составляет 203 404 тенге в месяц.

Жилье необходимо найти самостоятельно. Арендовать квартиру у родственников нельзя. Подать заявку на участие в программе можно на сайте "Отбасы банка".

Арендное жилье от акимата

Также казахстанцам доступно арендное жилье, которое предоставляет государство. Акиматы строят дома или выкупают квартиры у застройщиков, чтобы предоставлять жилье социально уязвимым гражданам.

Арендная плата составляет ориентировочно 15 000-20 000 тенге в месяц без учета коммунальных услуг. Также предусмотрена аренда с выкупом.

У таких программ также есть требования по доходу:

один человек – до 254 255 тенге в месяц;

в месяц; семья из двух человек – до 177 978 тенге на каждого;

на каждого; семья из трех и более человек – до 101 702 тенге на каждого.

Точного срока ожидания для получения такого жилья нет. Он зависит от количества квартир и очередников в регионе.

В городах граждан уведомляют о распределении жилья по SMS. В селах информацию о готовых жилых комплексах нужно отслеживать на сайте "Отбасы банка" и самостоятельно подавать заявки.

Сделка. Иллюстративное фото: Vladimir Vladimirov/Getty Images

Льготная ипотека под 2% и 5%

Доступны также варианты с льготной ипотекой. Жилье для этих программ строят или приобретают акиматы. Минимальный первоначальный взнос составляет 10%.

Ипотека под 2% доступна восьми категориям социально уязвимых граждан:

многодетным семьям;

детям-сиротам;

людям с инвалидностью 1 и 2 групп;

семьям с детьми с инвалидностью;

ветеранам Великой Отечественной войны;

лицам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны;

ветеранам боевых действий на территории других государств;

вдовам и вдовцам.

Для участия в такой ипотеке доход семьи не должен превышать 254 255 тенге на человека. Также необходимо состоять в жилищной очереди и иметь депозит в "Отбасы банке".

Ипотека под 5% доступна всем категориям социально уязвимых граждан. Лимит дохода составляет 305 106 тенге на человека. Обязательное условие – состоять в жилищной очереди.

О появлении квартир и начале приема заявок нужно узнавать самостоятельно: SMS по этим ипотечным программам не предусмотрены.

Важно: арендные квартиры и жилье по льготным ипотечным программам распределяют с учетом даты постановки на учет. При распределении жилья 70% выделяют восьми льготным категориям, а 20% квартир предназначают детям-сиротам.

Монеты и фигурки домов. Иллюстративное фото: MicroStockHub/Getty Images

Что делать казахстанцам, которые не являются социально уязвимыми

Если человек не относится к социально уязвимым слоям населения, это не значит, что ему недоступны льготные программы.

Например, в Казахстане действует программа "Наурыз", в рамках которой можно получить ипотечный заем под 7-9%. Для участия жилищная очередь не нужна.

Однако у участника, его супруга или супруги и несовершеннолетних детей не должно быть жилья в собственности последние пять лет.

В крупных городах доступно только первичное жилье, в других регионах – также вторичное. Участников отбирают по баллам за накопления, детей, брак, возраст до 35 лет и социальный статус.

Также существуют региональные ипотеки для специалистов, например, программы "Алматы жастары" и "Елорда жастары". Они рассчитаны на работающих граждан. Ставка обычно начинается от 5%, сумма займа часто ограничена 18-20 млн тенге.

И не стоит забывать о старой программе "7-20-25". Программа позволяет купить квартиру в готовой новостройке от застройщика без участия в жилищной очереди. У заемщика и его супруга или супруги не должно быть жилья в собственности последние 18 месяцев.

Кроме того, господдержка – не единственный способ купить квартиру. Можно изучить рыночные программы "50/50", "Умай", "Зеленая ипотека", а также стандартные и накопительные ипотеки в коммерческих банках.

У таких продуктов свои требования к заемщикам, первоначальному взносу, доходу и недвижимости. Они не заменяют социальные программы, но по мнению экспертов могут стать рабочей альтернативой.

А ранее стало известно, что участникам программы "Наурыз" продлили срок, в течение которого они могут найти подходящую квартиру.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.