Почему казахстанцам могут не разрешить продать свою квартиру в ипотеку

Для вторичного жилья, которое продается в кредит, выдвигается множество требований. А если оно им не соответствует, то шансы быстро продать недвижимость снизятся. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Ипотека не только помогает приобретать жилье, но и способствует безопасной продаже на вторичном рынке. Покупатели чаще используют ипотечные займы и льготные программы из-за недостатка средств для полной оплаты.

Банки тщательно проверяют платежеспособность заемщика и рентабельность залогового имущества. Оцениваются документация, состояние, соответствие данных и наличие обременений.

Нарушения могут привести к отказу банка, что снизит шансы на продажу. Техническая и юридическая подготовка жилья важна для успешной сделки. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Ипотека является не только удобным инструментом для приобретения жилья, но и помогает безопасно продать его на вторичном рынке с большей наценкой.

Это связано с тем, что большинство покупателей не имеют достаточной суммы денег в наличии для единовременной оплаты. Поэтому они приобретают недвижимость через ипотечные займы в банках и льготные программы.

Соответственно, возможность быстрее и выгоднее реализовать свое жилье будет снижена, если банк не захочет иметь дело с тем или иным объектом.

Почему банк может отказать в сделке продавцу

Банки второго уровня стремятся добиться для себя максимальных гарантий безопасности в сделке, а также увеличить вероятность возврата денежных средств в рамках кредита. В случае ипотеки это достигается за счет оценки:

платежеспособности заемщика – наличие накоплений, а также сумма доходов и обязательств (кредиты, рассрочки и прочее);

рентабельности залогового имущества – так как залогом является приобретаемое жилье, то его также тщательно оценивают.

Обсуждение условий договора. Иллюстративное фото: freepik.com/pressfoto

То есть, чтобы продавец мог участвовать в такой сделке, квартиру или дом проверяют по нескольким параметрам:

документация – у объекта должен быть техпаспорт, в котором указываются его характеристики и назначение (в случае частных домов), а также у владельца проверяются документы на право владения и распоряжения им;

состояние – материал и год постройки (обычно рассматриваются здания не старше 50 лет), наличие критических повреждений и нарушений коммуникаций;

соответствие данных – проверяется наличие незаконной перепланировки, которая наказывается штрафом, пристроек, а также подлинность документов;

наличие обременений – состоит ли это жилье в залоге или находится под арестом за какие-либо долги (например, по налогам, кредитам или даже коммунальным услугам).

Все это тщательно проверяется, а жилье также проходит оценку стоимости, чтобы не допустить необоснованно высокой или низкой цены (это также несет риски для банка).

Если будут выявлены нарушения, то казахстанцам могут отказать в сделке. В таком случае продавец рискует потерять большую часть потенциальных покупателей, так как желающих приобрести квартиру или дом за наличные деньги будет гораздо меньше.

Поэтому важно заранее технически и юридически подготовить жилье к продаже, чтобы быстрее найти покупателя и совершить сделку.

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