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Большую часть заявок на ипотеку под 9% не приняли в Казахстане

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Бланк заявки с печатью "отказано"
Отклоненная заявка на ипотеку. Иллюстративное фото: KLH49/GettyImages

Со старта ипотеки "Отау" казахстанцы подали более 16 тыс. заявок на участие, однако большая часть граждан получила отказ. По какой причине чаще всего отказывали заявителям, читайте в материале NUR.KZ.

1 марта 2024 года в Казахстане стартовала новая жилищная программа "Отау". В рамках нее казахстанцы могут оформить ипотечный заем под 9% с последующим снижением ставки до 4%. Подать заявку на участие в программе можно вплоть до 30 апреля.

Как сообщает портал "Крыша" с начала запуска программы казахстанцами было подано 16 297 заявок, однако далеко не все из них были одобрены – 9 731 заявку не приняли.

Чаще всего отказывали из-за того, что участник не соответствовал какому-либо условию. Впрочем, многие казахстанцы подали сразу несколько заявок, из-за чего тоже в итоге получили отказ. Всего с 1 марта было одобрено 6 566 заявок.

Напомним, чтобы принять участие в ипотеке "Отау", нужно соблюсти следующие условия:

  • быть вкладчиком "Отбасы банка";
  • нужно иметь депозит с минимальной суммой в 1 млн тенге, действующий не менее 18 месяцев;
  • не должно быть собственного жилья в течение последних пяти лет – это также касается членов семьи участника.
Также следует учитывать, что заявки нужно подавать только в будние дни с 9:00 до 21:00.

Напомним, ранее эксперты подсчитали примерную сумму, которую придется потратить на жилье участнику ипотечной программы "Отау".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2066586-bolshuyu-chast-zayavok-na-ipoteku-pod-9-ne-prinyali-v-kazahstane/

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