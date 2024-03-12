Большую часть заявок на ипотеку под 9% не приняли в Казахстане

Со старта ипотеки "Отау" казахстанцы подали более 16 тыс. заявок на участие, однако большая часть граждан получила отказ. По какой причине чаще всего отказывали заявителям, читайте в материале NUR.KZ.

1 марта 2024 года в Казахстане стартовала новая жилищная программа "Отау". В рамках нее казахстанцы могут оформить ипотечный заем под 9% с последующим снижением ставки до 4%. Подать заявку на участие в программе можно вплоть до 30 апреля.

Как сообщает портал "Крыша" с начала запуска программы казахстанцами было подано 16 297 заявок, однако далеко не все из них были одобрены – 9 731 заявку не приняли.

Чаще всего отказывали из-за того, что участник не соответствовал какому-либо условию. Впрочем, многие казахстанцы подали сразу несколько заявок, из-за чего тоже в итоге получили отказ. Всего с 1 марта было одобрено 6 566 заявок.

Напомним, чтобы принять участие в ипотеке "Отау", нужно соблюсти следующие условия:

быть вкладчиком "Отбасы банка";

нужно иметь депозит с минимальной суммой в 1 млн тенге , действующий не менее 18 месяцев;

, действующий не должно быть собственного жилья в течение последних пяти лет – это также касается членов семьи участника.

Также следует учитывать, что заявки нужно подавать только в будние дни с 9:00 до 21:00.

Напомним, ранее эксперты подсчитали примерную сумму, которую придется потратить на жилье участнику ипотечной программы "Отау".